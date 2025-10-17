Tàu chở 4.000 khách quốc tế không thể cập cảng ở TP.HCM, ngành du lịch nói gì?

(VTC News) -

Liên quan việc tàu biển Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách đã chuyển hướng cập cảng Chân Mây, Huế thay vì cập cảng Cái Mép - Thị Vải để tham quan TP.HCM như kế hoạch, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết lượng tàu khách quốc tế đến khu vực Cái Mép - Thị Vải ghi nhận xu hướng tăng gần đây.

Hiện khu vực Phú Mỹ cũng như Vũng Tàu chưa có cảng chuyên dụng phục vụ du lịch, đón tàu biển quốc tế.

Nhằm bảo đảm hoạt động đón tàu khách quốc tế đến TP.HCM an toàn, thuận lợi và hiệu quả, Sở Du lịch đã có văn bản báo cáo UBND Thành phố, đồng thời gửi Cảng vụ Hàng hải TP, Sở Xây dựng, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành trong việc tổ chức đón - trả khách du lịch quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Một đoàn khách quốc tế đi tàu biển cập cảng Phú Mỹ tham quan TP.HCM trước khi có quy định tạm dừng. (Ảnh: Bích Chi)

Theo Sở Du lịch TP.HCM, lượng tàu khách quốc tế đến khu vực Cái Mép - Thị Vải ghi nhận xu hướng tăng đang khẳng định vị thế ngày càng rõ của TP.HCM trên bản đồ các điểm đến du lịch tàu biển khu vực.

Văn bản của Sở Du lịch TP.HCM cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải TP.HCM báo cáo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải, trong thời gian từ nay đến hết tháng 12/2026, trong khi chờ hoàn tất thủ tục bổ sung công năng theo quy định.

Theo Sở này, lượng tàu khách quốc tế đến khu vực Cái Mép – Thị Vải đã có đến hết năm 2026 với khoảng 118 chuyến tàu đăng ký cập cảng, tổng số hơn 260.000 khách quốc tế.

Năm 2025, dự kiến có 48 chuyến với khoảng 180.000 lượt khách, chủ yếu là tàu hạng sang quy mô lớn, lịch trình dài ngày.

Trước đó, năm 2024, khu vực đã đón 65 chuyến tàu với khoảng 287.000 lượt khách.

"Trên cơ sở tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp lữ hành và đại lý hàng hải quốc tế về khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đón tàu, Sở Du lịch đã báo cáo UBND TP.HCM về đề xuất thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải đến hết tháng 12/2026", Sở Du lịch TP.HCM cho biết.

Lượng tàu biển chở khách quốc tế đến tham quan TP.HCM ghi nhận xu hướng tăng gần đây. (Ảnh: Saigontourist)

Sở Du lịch TP.HCM cũng đề xuất UBND TP.HCM có chỉ đạo các đơn vị Cảng vụ Hàng hải Thành phố, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ cho doanh nghiệp và xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải, trong thời gian từ nay đến hết tháng 12/2026.

Chiều 16/10, đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết, tàu biển Ovation of the Seas chở hơn 4.000 du khách, đã chuyển hướng cập cảng Chân Mây, Huế thay vì cập cảng Cái Mép - Thị Vải để tham quan TP.HCM như kế hoạch.

Theo lịch trình, tàu biển Ovation of the Seas khởi hành từ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 16/10. Tàu có hành trình đón khách tại Hong Kong, sau đó sẽ cập cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải vào ngày 18/10, cho khách tham quan TP.HCM.

Tuy nhiên, các cảng ở phường Phú Mỹ - TP.HCM đã tạm dừng tiếp nhận tàu khách quốc tế từ tháng 10/2025.

Lý do là các đơn vị này đang chờ hoàn tất thủ tục bổ sung công năng tiếp nhận tàu du lịch vào giấy phép hoạt động theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Bởi theo quy hoạch, các cụm cảng khu vực này chỉ có chức năng phục vụ bốc dỡ hàng hóa, không có chức năng tiếp nhận tàu khách du lịch.

Trước đó, các tàu biển quốc tế vẫn có thể cập vào khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã nỗ lực đề xuất, hỗ trợ, yêu cầu bố trí bến bãi phù hợp để đón khách. Tuy nhiên, trước quyết định mới của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, hoạt động du lịch tàu biển, cụ thể là cập vào khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải không được cho phép.

Cũng theo Lữ hành Saigontourist, Tập đoàn Royal Caribbean (RCG) - tập đoàn du lịch tàu biển hàng đầu thế giới (trụ sở tại Miami - Mỹ) cũng đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan, phản ánh tình trạng gián đoạn trong việc tiếp nhận tàu du lịch tại khu vực Cái Mép - Thị Vải. Đơn vị này lo ngại gián đoạn hoạt động du lịch tàu biển.

Royal Caribbean cho biết việc dừng đột ngột này khiến chuyến tàu Ovation of the Seas, dự kiến cập cảng ngày 18/10 với hơn 4.000 khách buộc phải hủy, gây thiệt hại lớn cho du khách và doanh nghiệp.