Tạm giữ thành viên đoàn thiện nguyện chiếm đoạt tiền từ thiện

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, thường trú tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện. Đây là kết quả của việc điều tra, mở rộng vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" sau khi mạng xã hội xôn xao về vụ va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một người ở Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh Fanpage “Hà và Việt Nam”. Hà cũng là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Đào Quang Hà tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Sau va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và một người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đăng tải lại video của đoàn lên trang cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa. Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa.

Thấy vậy, Hà công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền ủng hộ khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hà chỉ chuyển cho chủ xe 43.148.000 đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng, Hà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu sài cá nhân.

Đào Quang Hà livetrem kêu gọi từ thiện. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Như vậy, đến nay ít nhất 3 người bị tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi sai phạm liên quan vụ việc thông tin sai sự thật về vụ va chạm giao thông giữa đoàn xe thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk và công dân Thanh Hóa.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định tạm giữ hình sự với Lê Đăng Đức (SN 1992, trú xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) là admin Fanpage “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa” để điều tra, làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.