Tạm giữ thành viên đoàn thiện nguyện chiếm đoạt tiền từ thiện

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, thường trú tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện. Đây là kết quả của việc điều tra, mở rộng vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" sau khi mạng xã hội xôn xao về vụ va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một người ở Thanh Hóa.
Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh Fanpage “Hà và Việt Nam”. Hà cũng là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.
Sau va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và một người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đăng tải lại video của đoàn lên trang cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa. Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa.
Thấy vậy, Hà công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền ủng hộ khoảng 83 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hà chỉ chuyển cho chủ xe 43.148.000 đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng, Hà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu sài cá nhân.
Như vậy, đến nay ít nhất 3 người bị tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi sai phạm liên quan vụ việc thông tin sai sự thật về vụ va chạm giao thông giữa đoàn xe thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk và công dân Thanh Hóa.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định tạm giữ hình sự với Lê Đăng Đức (SN 1992, trú xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) là admin Fanpage “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa” để điều tra, làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
Ngày 11/10, xe tải chở hàng cứu trợ từ Đắk Lắk ra miền Bắc, khi đi đến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình) xảy ra va chạm với ô tô con Honda City biển kiểm soát Thanh Hóa.
Sau va chạm, chủ xe tải trong đoàn thiện nguyện đồng ý bồi thường 100 triệu đồng dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda ô tô Thanh Hóa. Một thành viên trong đoàn cứu trợ sau đó đăng clip lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng đánh giá về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng báo giá quá cao.
Đại lý Honda ô tô Thanh Hóa đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của đại lý.