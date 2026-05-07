Tạm giữ 14 thanh niên mang 'phóng lợn' hỗn chiến rồi livestream câu view

Ngày 7/5, Công an phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ 14 thanh niên liên quan đến vụ vác hung khí đuổi đánh nhau, gây náo loạn đường phố vào rạng sáng 3/5 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm do Nguyễn Thừa Bình (sinh năm 2009, trú tại phường Phương Liễu) và Bùi Đức Duy (sinh năm 2007, trú tại xã Phù Lãng) cầm đầu.

Khoảng 2h20 ngày 3/5, hai nhóm gồm 27 thanh niên từ 17 đến 21 tuổi điều khiển nhiều xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như đinh ba, phóng lợn, tuýp sắt gắn dao chọc tiết lợn. Những người này di chuyển qua nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tại cơ quan công an, những thanh niên bị tạm giữ khai, khoảng 0h30 và 1h30 cùng ngày, nhóm của Nguyễn Thừa Bình gồm 12 người hẹn tụ tập, mang theo hung khí, đi 5 xe máy từ phường Bồng Lai sang khu vực TP Bắc Ninh cũ (phường Kinh Bắc) để tìm đánh nhóm của Bùi Đức Duy gồm 15 người.

Đến khoảng 2h15, hai nhóm chạm mặt tại khu vực ngã 6 (phường Kinh Bắc) rồi lao vào truy đuổi nhau qua nhiều tuyến phố. Trên đường Ngô Gia Tự, nhóm của Nguyễn Thừa Bình dùng hung khí đe dọa, tấn công hai người của đối phương.

Sau đó, những thanh niên này tiếp tục truy đuổi, gây rối và đánh nhau tại khu vực đường Nguyễn Trãi và gần Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, bất chấp nguy hiểm cho người đi đường; phát trực tiếp trên mạng (livestream) toàn bộ diễn biến vụ việc để câu view.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và clip lan truyền trên mạng, Công an phường Kinh Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) vào cuộc xác minh, nhanh chóng làm rõ danh tính và triệu tập 14 người liên quan.

Công an phường Kinh Bắc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.