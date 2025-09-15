(VTC News) -

Không chỉ giúp làm sạch quần áo, xà phòng có thể tham gia vào nhiều mẹo vặt gia đình có hiệu quả tốt hơn hình dung của bạn. Những lợi ích dưới đây sẽ lý giải tại sao nên đặt một cục xà phòng ở cửa.

Đuổi côn trùng và động vật nhỏ

Mùi hương của xà phòng, đặc biệt là các loại xà phòng có mùi hương mạnh như bạc hà, sả chanh, oải hương, thường không được lòng các vị khách không mời này. Kiến, gián và thậm chí là một số loại nhện thường tránh xa những nơi có mùi xà phòng. Các hợp chất trong xà phòng có thể gây khó chịu cho khứu giác nhạy bén của chúng, khiến chúng không muốn lại gần khu vực cửa ra vào của bạn.

Mặc dù không phải là giải pháp triệt để nhưng mùi xà phòng mạnh cũng có thể khiến chuột ngần ngại khi cố gắng đột nhập qua các khe hở ở cửa. Đây là một mẹo vặt gia đình đơn giản để tăng cường hàng rào bảo vệ cho ngôi nhà của bạn.

Cách thực hiện: Bạn có thể đặt một cục xà phòng nguyên khối hoặc cắt thành những miếng nhỏ và đặt ở các góc cửa, khe cửa, hoặc những nơi nghi ngờ côn trùng có thể xâm nhập. Mùi hương sẽ từ từ tỏa ra, tạo thành một hàng rào mùi hương tự nhiên.

Việc đặt xà phòng ở cửa không chỉ giúp ngôi nhà sạch sẽ hơn mà còn giảm thiểu sự phiền toái từ các loài vật gây hại.

Việc đặt xà phòng ở cửa là một mẹo vặt đơn giản, tiết kiệm nhưng lại mang đến nhiều tác dụng thần kỳ.

Khử mùi hôi

Không gian cửa ra vào, đặc biệt là khu vực cửa chính hoặc cửa dẫn vào các phòng ít thông thoáng, thường dễ bị ám mùi khó chịu như mùi ẩm mốc, mùi giày dép, hoặc mùi từ bên ngoài. Đây là lúc công dụng xà phòng ở cửa phát huy tác dụng thần kỳ của mình.

Xà phòng có khả năng hấp thụ một phần các phân tử gây mùi và đồng thời phát tán mùi hương dễ chịu của riêng nó ra không khí. Điều này giúp trung hòa các mùi hôi khó chịu, mang lại cảm giác tươi mát hơn cho khu vực cửa.

Thay vì sử dụng các loại sáp thơm công nghiệp có thể chứa nhiều hóa chất, việc đặt xà phòng ở cửa là một giải pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm hơn để tạo hương thơm cho không gian. Bạn có thể chọn loại xà phòng có mùi hương yêu thích để biến không gian cửa thành một nơi dễ chịu mỗi khi ra vào.

Mặc dù không phải là giải pháp hút ẩm mạnh mẽ như máy hút ẩm nhưng xà phòng cũng có khả năng hấp thụ một lượng nhỏ độ ẩm từ không khí xung quanh, góp phần giảm bớt mùi ẩm mốc ở những nơi kém thông thoáng.

Một cục xà phòng nhỏ có thể làm thay đổi đáng kể bầu không khí ngay khi bạn bước chân vào nhà, giúp không gian thêm phần dễ chịu và sạch sẽ.

Lưu ý khi đặt xà phòng ở cửa

Mặc dù việc đặt xà phòng ở cửa mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn cũng cần lưu ý một số điều để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

- Chọn loại xà phòng: Nên chọn loại xà phòng bánh khô, không bị chảy nước. Các loại xà phòng thơm mạnh thường hiệu quả hơn trong việc xua đuổi côn trùng và khử mùi.

- Vị trí đặt: Đặt ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nơi ẩm ướt dễ làm xà phòng bị chảy. Có thể đặt trong một chiếc đĩa nhỏ, hộp lưới hoặc túi vải mỏng để xà phòng không bị dây bẩn ra sàn và dễ dàng tỏa hương.

- Thay thế định kỳ: Xà phòng sẽ mất dần mùi hương và hiệu quả theo thời gian. Nên thay thế cục xà phòng mới sau vài tuần hoặc khi bạn cảm thấy mùi hương đã nhạt đi.

Mẹo này chỉ là một giải pháp hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn cho các biện pháp vệ sinh tổng thể, diệt côn trùng chuyên nghiệp hay sửa chữa bản lề hỏng nặng. Nhìn chung, mẹo hay với xà phòng cần được áp dụng một cách thông minh và có chừng mực.

Một số mẹo vặt khác với xà phòng

Ngoài các công dụng liên quan đến vệ sinh và mùi hương, tác dụng thần kỳ của xà phòng còn nằm ở khả năng làm vật liệu bôi trơn tạm thời, đặc biệt hữu ích với các loại cửa. Đây là một trong những mẹo vặt với xà phòng mà bạn nên biết.

Khi bản lề cửa bị rít, kêu kẽo kẹt mỗi khi mở đóng, bạn không nhất thiết phải tìm ngay đến dầu máy hay chất bôi trơn chuyên dụng. Dùng một cục xà phòng khô xoa trực tiếp lên bản lề. Xà phòng sẽ tạo ra một lớp màng trơn mượt, giúp bản lề hoạt động êm ái hơn, giảm tiếng ồn khó chịu.

Tương tự, nếu cửa trượt (như cửa tủ quần áo, cửa sổ trượt) hoặc các ngăn kéo bị kẹt, khó kéo, bạn có thể dùng xà phòng chà xát vào các đường ray hoặc cạnh tiếp xúc. Lớp xà phòng sẽ làm giảm ma sát, giúp việc đóng mở trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

Trong một số trường hợp, xà phòng cũng có thể được dùng để bôi trơn các chốt khóa bị kẹt hoặc ốc vít khó vặn, giúp thao tác dễ dàng hơn.

Việc tận dụng xà phòng ở cửa không chỉ giúp bạn giải quyết các vấn đề nhỏ phát sinh mà còn kéo dài tuổi thọ của các bộ phận cơ khí trong nhà.