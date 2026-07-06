Tác giả lời thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' qua đời

(VTC News) -

Theo thông tin từ gia đình, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn đã qua đời ở tuổi 52 vào 16h20 ngày 6/7 tại quê nhà Lâm Đồng sau thời gian lâm bệnh. Gia đình hiện đang lo hậu sự cho nhà thơ Bùi Thanh Tuấn.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời ở tuổi 52.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1996 và là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Anh từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thơ ca, báo chí, phim tài liệu, du ký và âm nhạc.

Tên tuổi nhà thơ Bùi Thanh Tuấn được nhiều thế hệ công chúng biết đến qua Hà Nội mùa vắng những cơn mưa - ca khúc do nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ từ bài thơ Chia tay người Hà Nội.

Bài thơ được Bùi Thanh Tuấn viết vào cuối năm 1992, khi đang là sinh viên tại TP.HCM. Trong một buổi giao lưu với các cán bộ Đoàn từ Hà Nội vào, anh đọc bài thơ chưa kịp đặt tên. Nhạc sĩ Trương Quý Hải mượn cây đàn guitar, đệm theo những câu thơ rồi hoàn chỉnh ca khúc. Tên Hà Nội mùa vắng những cơn mưa được lấy từ câu mở đầu của bài thơ.

Ca khúc sau đó được nhiều ca sĩ thể hiện và trở thành một trong những tình khúc quen thuộc viết về Hà Nội. Không chỉ mang lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nhạc sĩ Trương Quý Hải, tác phẩm còn đưa tên tuổi Bùi Thanh Tuấn đến với đông đảo công chúng ngoài đời sống thi ca.

Bùi Thanh Tuấn là tác giả lời thơ "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa".

Trong sự nghiệp sáng tác, Bùi Thanh Tuấn xuất bản hai tập thơ Còn chút tình riêng trong mắt nhau (2000) và Phiên bản (2008). Ngoài làm thơ, anh còn viết du ký, làm phim tài liệu và sáng tác âm nhạc, trong đó có các ca khúc Ru lòng khờ dại, Phúc âm buồn.

Sinh thời, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn từng trải qua thời gian điều trị ung thư vòm họng. Sau đó, anh trở về Bảo Lộc dưỡng bệnh cùng người thân. Trong những năm tháng cuối đời, anh về sống tại nơi mình sinh ra, giữa sự chăm sóc của gia đình và bạn bè.

Hơn ba thập niên sau ngày ra đời, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ hát lại. Sức sống của ca khúc đến từ sự gặp gỡ đẹp giữa những câu thơ giàu hình ảnh của Bùi Thanh Tuấn và giai điệu da diết của nhạc sĩ Trương Quý Hải.