Sun Group giới thiệu Cora Tower: Tâm điểm mới phía Nam Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 12/10, sự kiện ra mắt Cora Tower chủ đề “Tâm Điểm Ánh Dương” diễn ra tại Đà Nẵng đã thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư khắp mọi miền, tiếp nối chuỗi thành công của Sun Property (thành viên Sun Group) với loạt dự án tại khu vực Nam Đà Nẵng.

Hội trường khách sạn Royal Lotus (Đà Nẵng) đón hơn 800 khách hàng chỉ trong một buổi chiều, tạo nên bầu không khí sôi động và náo nhiệt. Ngay từ sảnh đón tiếp, nhiều khách hàng đã chủ động tìm hiểu thông tin, háo hức trước tiềm năng của dự án Cora Tower.

Cora Tower khẳng định sức hấp dẫn vượt trội ngay khi ra mắt thị trường. (Ảnh: Ánh Dương)

Sự kiện mở màn với phần phát biểu từ đại diện chủ đầu tư, cùng những thước phim ấn tượng tái hiện hành trình phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng, mang đến cho khách hàng góc nhìn tổng quan về vận hội và cơ hội đầu tư vô tiền khoáng hậu của thành phố đáng sống.

Ngay sau đó, khi âm hưởng hào hùng của tiếng trống hội vang khắp hội trường, những vầng sáng Ánh Dương dần lan tỏa, mở ra không gian rực rỡ của màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu. Cao trào chương trình là khoảnh khắc hai tòa tháp Cora Tower vươn cao, kiêu hãnh giữa trời mây Hòa Xuân, xuất hiện trên màn hình lớn.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ về dự án trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Ánh Dương)

Đại diện Sun Property cho biết, “Tâm Điểm Ánh Dương” không chỉ là chủ đề của sự kiện mà còn là thông điệp xuyên suốt, định vị cho dự án và lột tả tinh thần của dự án Cora Tower.

“Cora Tower hiện hữu giữa trung tâm Sun NeO City (Hòa Xuân), khu vực đang vươn lên thành trung tâm đô thị mới của Đà Nẵng, giữ vai trò mắt xích chiến lược kết nối hai vùng kinh tế năng động trung tâm thành phố và khu vực Quảng Nam (cũ). Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi và tái cấu trúc, Sun NeO City (Hòa Xuân) đang nổi lên như điểm đến mới của dòng vốn đầu tư dài hạn, nơi hội đủ các yếu tố từ hạ tầng, tiện ích, cho đến giá trị sinh thái và không gian sống chất lượng” – đại diện Sun Property, chia sẻ.

Là một trong những sản phẩm chiến lược trong đô thị Sun NeO City, Cora Tower được thừa hưởng quy hoạch đồng bộ, hạ tầng giao thông hiện đại cùng hệ sinh thái tiện ích khép kín do Sun Group phát triển và của toàn khu vực Hòa Xuân.

Cora Tower với vị trí chiến lược ngay trung tâm đô thị Sun NeO City. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Nằm ngay tại vòng xuyến giao nhau của các trục đường huyết mạch kết nối nội - ngoại khu, mỗi tòa tháp đều sở hữu hai mặt tiền đại lộ, mang đến lợi thế kép cho cư dân, vừa thuận tiện trong kết nối giao thông, vừa mở ra tiềm năng khai thác thương mại hấp dẫn. Từ dự án, cư dân chỉ mất 5-10 phút để di chuyển đến trung tâm thành phố, bãi biển Mỹ Khê hay sân bay quốc tế Đà Nẵng. Khu Đại học, công nghiệp phía Nam chỉ cách khoảng 10 phút, trong khi phố cổ Hội An cũng dễ dàng kết nối trong vòng 35 phút di chuyển.

Đặc biệt, Cora Tower là bản vẽ được kiến tạo từ sự giao hòa giữa nghệ thuật kiến trúc và giá trị văn hóa Phương Đông – biểu tượng “Song Lân Chầu Nhật”. Mỗi đường nét thiết kế không chỉ thể hiện tư duy thẩm mỹ đương đại, mà còn ẩn chứa tinh thần tôn vinh bản sắc. Nơi sông núi giao hòa, long mạch hội tụ, hai tòa tháp Cora Tower vươn cao hướng về vầng dương rực rỡ, biểu trưng cho khởi đầu mới, sức sống và tài lộc.

Đáp lại những màn trình diễn mãn nhãn và loạt thông tin hé mở về dự án là phản hồi tích cực từ khách hàng. Chị Vân Dung (tỉnh Thừa Thiên Huế), một trong hàng trăm khách mời tham dự sự kiện, chia sẻ đã sẵn sàng kế hoạch tài chính để sớm trở thành chủ nhân căn hộ Cora Tower.

Thiết kế dự án mang đậm dấu ấn phương Đông. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

“Giới đầu tư đều nhìn nhận rõ những lợi thế hiện hữu của Cora Tower, từ vị trí trung tâm, hạ tầng hoàn thiện cho đến giá trị bảo chứng từ thương hiệu Sun Group. Trước đó, các dự án cùng hệ sinh thái như Spana Tower hay Sun Riverpolis đều ghi nhận sức tiêu thụ tích cực và mức giá cạnh tranh, do đó chúng tôi càng có cơ sở để nhanh tay chốt cho mình một căn” – chị Vân Dung nhận định.

Thực tế, nếu quan sát từ hai đô thị đã phát triển hoàn chỉnh là Hà Nội và TP.HCM, bài toán đầu tư vào Cora Tower phần nào đã có lời giải. Minh chứng rõ nét là Long Biên (Hà Nội) và Thủ Thiêm (TP.HCM), những vùng đất ven sông, chỉ cách trung tâm một cây cầu nhưng đã nhanh chóng lột xác, trở thành cực tăng trưởng mới với diện mạo đô thị hiện đại. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các “ông lớn” địa ốc đổ về phát triển dự án, kéo theo giá bất động sản liên tục tăng mạnh qua từng giai đoạn. Trong khi, hiện nay Hòa Xuân vẫn đang là khu vực có dư địa phát triển dồi dào, mức giá hợp lý.

Sắc màu Cora Tower được tái hiện sống động qua các màn trình diễn nghệ thuật. (Ảnh: Ánh Dương)

Bên cạnh đó, Cora Tower còn được hưởng lợi từ các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đặc thù với Đà Nẵng, đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho bất động sản và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn.

Đập cùng nhịp sôi động của Hà Nội và TP.HCM ở hai đầu Bắc - Nam, Đà Nẵng đang dẫn dắt chu kỳ phục hồi bất động sản miền Trung. Trong bối cảnh ấy, sự kiện ra mắt Cora Tower thu hút hàng trăm nhà đầu tư, khẳng định sức hấp dẫn của dự án và góp thêm một “điểm sáng” vào bức tranh phát triển đô thị phía Nam thành phố.