Sức khoẻ của điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đâm hiện ra sao?

(VTC News) -

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất trong vụ tấn công nhân viên y tế ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An với hai vết thương sâu ở động mạch cảnh và xương đòn.

Nhờ được chuyển cấp cứu kịp thời sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chị Trang hiện đã qua cơn nguy kịch. Các nạn nhân khác chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm tính mạng.

Ông Đức nhận định, tình trạng bạo hành nhân viên y tế thời gian qua có xu hướng tăng, xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

“Ngành Y tế là ngành cung cấp dịch vụ, nên cán bộ y tế cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo. Song song, phía người nhà bệnh nhân cũng cần bình tĩnh, hợp tác với bác sĩ, nhất là ở khoa Cấp cứu và Hồi sức – nơi thường xảy ra xung đột”, ông Đức nói.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, hiện qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho rằng nhiều bệnh viện vẫn chưa thực hiện tốt các biện pháp an ninh tức thời dù Bộ Y tế và Bộ Công an đã ký quy chế phối hợp hơn 10 năm.

“Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hành vi hành hung nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ là không thể chấp nhận được”, ông Đức nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp, củng cố an ninh bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để giảm tải, nâng cao chất lượng phục vụ. Ngành cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để xử lý nghiêm, mang tính răn đe.

Gần đây, liên tiếp ghi nhận các vụ nhân viên y tế bị hành hung ngay trong lúc làm nhiệm vụ. Theo Bộ Y tế, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào cán bộ y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện.

Trong đó, 70% số nạn nhân là bác sĩ, tiếp theo là điều dưỡng với khoảng 15%. Bên cạnh các nguyên nhân kể trên, còn một số yếu tố có thể dẫn đến xung đột đó là người nhà bệnh nhân thiếu hiểu biết về quy trình cấp cứu, hiểu lầm rằng bác sĩ chậm trễ, hoặc trong một số trường hợp, người nhà có hành vi mất kiểm soát do ảnh hưởng của rượu bia và chất kích thích.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng từng cảnh báo tình trạng bạo lực đối với nhân viên y tế là vấn đề toàn cầu, với phần lớn các vụ việc có nguồn gốc từ bệnh nhân hoặc người nhà của họ.

Khoảng 10h ngày 23/10, tại khoa Sơ sinh, tầng 7 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bằng Văn Vỹ gây náo loạn, đe dọa ném trẻ em xuống tầng. Khi y bác sĩ can ngăn, kẻ này dùng dao tấn công khiến nhiều người bị thương. Công an đã có mặt kịp thời, khống chế và bắt giữ kẻ này.