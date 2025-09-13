Sức khỏe bé trai sống sót trong vụ thảm án ở Đắk Lắk ra sao?

(VTC News) -

Sáng 13/9, ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, cơ sở này đang cấp cứu một bệnh nhân có nhiều vết thương do đâm, chém ở ngực, liên quan vụ án mạng trên địa bàn.

Bệnh nhân Trần Tấn P. (12 tuổi, sống ở hẻm Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk), được đưa vào bệnh viện lúc 2h21 cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt, thở nhanh, vã mồ hôi, mạch nhanh, phổi thông khí giảm, tràn khí dưới da vùng ngực, thành ngực.

Cán bộ Công an phường Thành Nhất đưa cháu P. vào viện cấp cứu và cho biết bệnh nhân bị thương do dao đâm, chém.

Bệnh nhân Trần Tấn P. đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Các bác sỹ kiểm tra và nhận thấy bệnh nhân có vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai, cổ tay. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ chuyển mổ cấp cứu lúc 4h20 để khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân tạm ổn.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường gọi là Hào, trú phường Ea Kao) tìm đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Tại đây, Thuận điên loạn tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H. rồi bỏ trốn.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ.

Chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Riêng cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến 8h30 cùng ngày, công an đã bắt giữ được Thuận khi tên này đang lẩn trốn gần nhà riêng ở phường Ea Kao.