Nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng là người nước ngoài

(VTC News) -

Thông tin trên vừa được lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận vào trưa nay (27/8).

Theo vị lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 10h30 cùng ngày, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, công an bắt giữ Dale James (SN 1996, quốc tịch Hoa Kỳ) - nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành.

Hiện, công an đang đưa nghi phạm về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng táo tợn ở Đà Nẵng là người nước ngoài

Thông tin ban đầu, nghi phạm Dale James nhập cảnh vào Việt Nam đầu tháng 6/2025 và thuê trọ tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Trước khi gây án, người này đã thuê một xe máy và tháo biển số để làm phương tiện đi lại. Sau khi thực hiện vụ cướp, nghi phạm rời khỏi hiện trường và di chuyển qua nhiều tuyến phố trước khi về lại phòng trọ.

Tại đây, hắn cất giấu tang vật và ẩn náu để nghe ngóng. Đối tượng bị khống chế, bắt giữ khi đang cố bỏ trốn khỏi lực lượng chức năng.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 26/8, nam thanh niên mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, TP Đà Nẵng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

Theo người dân, sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, kẻ này tháo chạy ra đường và tẩu thoát.