Suboi mặc áo dài hát rap trong video ca nhạc kỷ niệm quan hệ Việt - Mỹ

“Never Before” điểm lại một số cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt – Mỹ, tập trung vào thế hệ trẻ, cùng với nhiều hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt Nam và Mỹ.

Với chất rap quen thuộc và phong cách hình ảnh hiện đại của Suboi, MV nhắn gửi tới người trẻ về việc dám mơ, dám nghĩ và mở mình ra với thế giới, sử dụng sự sáng tạo và nhiệt huyết để chung tay viết tiếp hành trình tương lai của mối quan hệ song phương.

Đại sứ Marc E. Knapper chia sẻ, “Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt - Mỹ, chúng tôi tự hào được kết nối với giới trẻ thông qua sự sáng tạo. Sự đóng góp của Suboi giúp câu chuyện về quan hệ đối tác của chúng ta được truyền tải theo một hình thức đương đại, khẳng định vai trò quan trọng của giới trẻ trong việc định hình tương lai chung của chúng ta”.

Hình ảnh trong MV.

Định hướng nghệ thuật của “Never Before” kết hợp nhịp điệu rap hiện đại với những nét chấm phá của nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Cách tiếp cận nhằm mục đích mang đến sự ấm áp cho một chủ đề thường được thể hiện theo lối trang trọng, kết hợp sự năng lượng của hip-hop và vẻ thanh thoát, tự hào từ văn hóa Việt Nam.

Suboi bày tỏ vinh dự khi đóng góp cho hoạt động kỷ niệm này: “Tôi rất vinh dự được góp phần vào kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt - Mỹ. MV ‘Never Before’ truyền tải tinh thần, năng lượng và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Tôi hy vọng MV sẽ truyền cảm hứng để họ không chỉ kỷ niệm chặng đường hai nước đã cùng đi mà còn hướng về tương lai với sự tự tin và nhìn thấy những khả năng mà hợp tác có thể mang lại”.

Hình ảnh trong MV.

Trước đó, ngày 23/11, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Lễ hội Hữu nghị Việt - Mỹ đã diễn ra tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút đông đảo người dân Thủ đô tham gia. Tại sự kiện, Đại sứ Knapper nhấn mạnh, đối với giao lưu nhân dân, yếu tố được xem là “nền tảng bền vững nhất” trong quan hệ Việt - Mỹ, các hoạt động trao đổi cộng đồng, giáo dục và văn hóa sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng.

Những chương trình hợp tác địa phương và kết nối cộng đồng được kỳ vọng sẽ củng cố hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.