Đại sứ Knapper: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ chuẩn bị tăng tốc trên mọi trụ cột

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm phát triển trong mối quan hệ song phương và sức mạnh của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper nhấn mạnh rằng hai nước đang bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn. Ông cho rằng công nghệ cao, giáo dục và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục là những động lực then chốt trong chặng đường tiếp theo.

Bên lề Lễ hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 23/11, Đại sứ Knapper cho biết các lĩnh vực công nghệ cao sẽ đóng vai trò dẫn dắt quan hệ hai nước trong tương lai. “Bán dẫn, AI, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học hay sản xuất tiên tiến đều là những mảng mà hai bên đã hợp tác chặt chẽ. Tôi tin rằng chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa trong những năm tới”, Đại sứ khẳng định.

Về giáo dục, một trong những trụ cột quan trọng nhất của hợp tác song phương, Đại sứ cho biết các trường đại học Hoa Kỳ đang đẩy mạnh sự hiện diện tại Việt Nam. Hoạt động tuyển sinh, các chương trình liên kết như mô hình 2+2 cùng những học bổng lớn như Fulbright đang tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam. Ông nhấn mạnh đây là hướng hợp tác có tiềm năng mở rộng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại sứ Knapper tham dự Lễ hội Hữu nghị Hoa Kỳ - Việt Nam tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực thương mại - đầu tư, Đại sứ Knapper đánh giá kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ mức gần như bằng 0 lên 150 tỷ USD chỉ sau ba thập kỷ. Hợp tác quốc phòng, y tế và các chương trình phòng chống dịch bệnh cũng được đẩy mạnh, đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực.

Đối với giao lưu nhân dân, yếu tố được xem là “nền tảng bền vững nhất” trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ Knapper cho rằng các hoạt động trao đổi cộng đồng, giáo dục và văn hóa sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng. Những chương trình hợp tác địa phương và kết nối cộng đồng được kỳ vọng sẽ củng cố hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Nhắc đến những mất mát mà người dân Việt Nam đang gánh chịu sau trận bão vừa qua, Đại sứ Knapper bày tỏ “sự đau buồn sâu sắc” trước thiệt hại về người và tài sản.

Ông cho biết Hoa Kỳ đã khẩn trương hỗ trợ khoảng 1 triệu USD thông qua các tổ chức cứu trợ, nhằm phần nào giúp người dân vượt qua giai đoạn này. Đại sứ khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc tăng cường năng lực ứng phó và giảm thiểu tổn thất khi thiên tai xảy ra.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) cũng đánh giá quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong thời gian tới, VUFO cho biết sẽ mở rộng mạng lưới đối tác tại Hoa Kỳ và nghiên cứu thành lập một diễn đàn nhân dân Việt - Mỹ thường niên nhằm kết nối đa dạng ngành nghề và cộng đồng.

Ngày 23/11, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Lễ hội Hữu nghị Hoa Kỳ - Việt Nam đã diễn ra tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút đông đảo người dân Thủ đô tham gia. Sự kiện do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam VUFO tổ chức, là hoạt động cuối cùng trong chuỗi bốn lễ hội được triển khai tại Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM trong năm 2025.

Sự kiện tại Hà Nội mở cửa miễn phí, bao gồm khu trải nghiệm văn hóa, trò chơi, ẩm thực Việt - Mỹ, hướng dẫn khiêu vũ, thi đánh vần bằng tiếng Anh và nhiều hoạt động tương tác dành cho trẻ em và các gia đình.

Đại sứ Knapper cho biết đây không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là dịp để "tôn vinh sức mạnh của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và những bước tiến quan trọng trong ba thập kỷ qua".