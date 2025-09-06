+
Sứ mệnh cao cả của phát thanh viên VOV trong lễ diễu binh, diễu hành A80
(VTC News) -
Phát thanh viên Hồng Huệ, giọng đọc quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự đảm nhận vai trò thuyết minh trong lễ diễu binh, diễu hành A80.
Tin mới
10:20 06/09/2025
Reels
Học giả nổi tiếng Palestine chết vì đói tại Gaza
10:19 06/09/2025
Thời sự quốc tế
Giá điện, giá thuê nhà tăng, đẩy CPI trong tháng 8 tăng
10:14 06/09/2025
Thị trường
Mưa lớn kéo dài trong đêm, hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng bị ngập sâu
10:07 06/09/2025
Tin nóng
Maison Grand: Biểu tượng kiến tạo chuẩn sống chuyên gia tại Phú Mỹ
10:00 06/09/2025
Bất động sản
Giá vàng bật tăng, lập kỷ lục mới
09:50 06/09/2025
Reels
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/9 và rạng sáng 8/9
09:33 06/09/2025
Cần biết
Đoàn 59 - Những người đưa Tiếng nói Việt Nam vang xa từ Côn Minh
09:30 06/09/2025
Chuyện xưa chép lại
Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu'
09:24 06/09/2025
Thị trường
Sắc vóc không kém hoa hậu của Thiếu tá làm MC thuyết minh ở đại lễ 30/4 và 2/9
09:17 06/09/2025
Sao Việt
Bộ GD&ĐT phân quyền cấp phép thi chứng chỉ ngoại ngữ cho địa phương
09:12 06/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 9/2025
09:00 06/09/2025
Cần biết
Vé bay hạng phổ thông Tết Nguyên đán 2026 khan hiếm, giá tăng cao
08:53 06/09/2025
Tài chính
Ấm lòng nhóm học sinh Cần Thơ dùng 100.000 đồng quà 2/9 nấu ăn cho người nghèo
08:49 06/09/2025
Giới trẻ
Hà Nội rút ngắn 5 năm lộ trình vùng phát thải thấp: Cú hích đô thị xanh
08:17 06/09/2025
Giao thông xanh
Công nghệ 6/9: Nga ra mắt dây chuyền lắp ráp vệ tinh đầu tiên
08:11 06/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Top 4 thiết bị công nghệ mới nhất giúp tăng cường trải nghiệm học tập
08:05 06/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Tổng thống Mỹ đang cân nhắc tấn công các băng đảng ma túy ở Venezuela
08:00 06/09/2025
Thời sự quốc tế
Con gì để nguyên gặm cỏ trên bờ, hễ đuôi bị bứt, nhảy ùm xuống sông?
07:30 06/09/2025
Hỏi - Đáp
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão và dự báo thời tiết 10 ngày
07:29 06/09/2025
Thời tiết
Xe Việt lần đầu đạt chuẩn VPAM VR7, thách thức 440 viên đạn và mìn nổ
07:26 06/09/2025
Tin nóng
Những khoản tiền nhà trường được phép thu trong năm học mới 2025-2026
07:22 06/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Điều ít biết về Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025
07:22 06/09/2025
Hoa hậu
Ông Trump nói Mỹ đang đàm phán 'rất sâu' với Hamas, kêu gọi thả con tin
07:03 06/09/2025
Thời sự quốc tế
Vì sao có nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu lan?
07:00 06/09/2025
Chuyện bốn phương
Thời điểm uống viên dầu cá để cơ thể hấp thu tốt nhất
07:00 06/09/2025
Tư vấn
Chuyên gia: Trung Quốc 'náu mình chờ thời' suốt 1 thập kỷ để vươn lên siêu cường
07:00 06/09/2025
VTC NEWS TV
Bạn còn nhớ chương trình VOV nào gắn với giai điệu này?
06:43 06/09/2025
Ca Nhạc
Giá vàng hôm nay 6/9: Thế giới và trong nước đều tăng mạnh, lập đỉnh mới
06:39 06/09/2025
Tin giá vàng
Sai lầm khi thi công trần thạch cao
06:34 06/09/2025
Bất động sản