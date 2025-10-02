Stelliers Asia 2025 vinh danh bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi của Capella Hanoi

(VTC News) -

Giải thưởng Stelliers Asia được mệnh danh là “Oscar của ngành khách sạn”, là hệ thống duy nhất tại châu Á tôn vinh những cá nhân xuất sắc định hình chuẩn mực dịch vụ và trải nghiệm.

Để giành được danh hiệu cao quý này, Bếp trưởng Yamaguchi đã vượt qua nhiều ứng viên tài năng đến từ các khách sạn lớn tại Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines… Hội đồng giám khảo của Stelliers gồm những tên tuổi hàng đầu trong ngành khách sạn và kinh doanh toàn cầu, đảm bảo quy trình đánh giá khách quan và nghiêm ngặt.

Bếp trưởng Yamaguchi nhận giải “Đầu bếp của năm” trong lễ trao giải Stelliers Asia 2025.

Danh hiệu “Đầu bếp của năm” đến chỉ sau vài tháng Hibana by Koki tiếp tục được trao sao Michelin lần thứ ba liên tiếp. Đây là lần đầu tiên một đầu bếp tại Hà Nội duy trì được sao Michelin suốt ba năm liền (2023–2025). Thành tựu kép này khẳng định tài năng của Bếp trưởng Yamaguchi trên bản đồ ẩm thực quốc tế, đồng thời đưa Hà Nội trở thành điểm đến mới cho giới mộ điệu ẩm thực cao cấp toàn cầu.

Sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, Bếp trưởng Yamaguchi được biết đến như một nghệ nhân Teppanyaki bậc thầy. Ông đã dành hàng chục năm để hoàn thiện kỹ thuật chế biến, biến từng bữa ăn trở thành một màn trình diễn giàu cảm xúc. Ẩm thực của ông được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: umami – vị ngon thứ năm, kansha – sự trân trọng nguyên liệu, và omotenashi – tinh thần hiếu khách Nhật Bản. Chính nhờ triết lý này, các món ăn tại Hibana by Koki không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn khơi gợi chiều sâu cảm xúc, khiến thực khách nhớ mãi.

Mỗi phòng của nhà hàng Hibana by Koki đều có quầy rượu sake chuẩn mực truyền thống và bàn Teppanyaki của bếp trưởng.

Chia sẻ về triết lý của mình, Bếp trưởng Yamaguchi cho biết: “Giải thưởng là một niềm vinh dự, nhưng điều tôi luôn hướng tới không phải danh hiệu. Điều quan trọng là làm sao mang đến trải nghiệm hoàn hảo hơn mỗi ngày, để Hibana by Koki không chỉ được biết đến mà còn được yêu mến, ghi dấu như một điểm đến ẩm thực tinh hoa của Hà Nội.”

Dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Yamaguchi cùng Bếp trưởng cố vấn Yoshida Junichi – đầu bếp Teppanyaki đầu tiên trên thế giới nhận sao Michelin – Hibana by Koki đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua với giới sành ăn.

Nằm tại tầng hầm của khách sạn boutique đẳng cấp Capella Hanoi, Hibana by Koki đưa du khách vào một cuộc du hành của những giác quan, qua những hương vị tinh tế của Nhật Bản, được chuẩn bị một cách cầu kỳ, tỉ mỉ và phục vụ trong các phòng riêng, với quầy rượu sake chuẩn mực truyền thống và bàn Teppanyaki của bếp trưởng.

Trong không gian mộc mạc nhưng tinh tế với tông nâu sáng ấm, trước bàn Teppan, các thực khách sẽ được dẫn dắt vào "ngôi nhà của các giác quan", để cùng với vị đầu bếp Nhật Bản, đón đợi những món ăn được làm từ những nguyên liệu tươi ngon với chất lượng hảo hạng.

Nhà hàng gây ấn tượng bởi những món ăn luôn tươi ngon với các nguyên liệu hảo hạng.

Không dừng lại ở nghệ thuật ẩm thực truyền thống, bếp trưởng Yamaguchi còn không ngừng thử nghiệm, kết hợp nguyên liệu bản địa Việt Nam cùng kỹ thuật Nhật Bản để tạo nên những thực đơn độc bản. Thực đơn Izakaya hiện nay là minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo ấy – nơi hải sản, rau củ vùng cao của Việt Nam cùng các gia vị bản địa được nâng tầm bằng sự tinh tế của kỹ thuật ẩm thực Nhật.

Nhờ đó, Hibana by Koki không chỉ là một nhà hàng, mà là cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và Nhật Bản, thu hút thực khách quốc tế đến Hà Nội để trải nghiệm.

Khách sạn Capella Hanoi.

Giải thưởng “Đầu bếp của năm” Stelliers Asia 2025 không chỉ là cột mốc sự nghiệp của bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi, mà còn nâng tầm vị thế của Capella Hanoi trên bản đồ khách sạn hạng sang khu vực. Đây cũng là bước tiến quan trọng để Hà Nội khẳng định mình như một thủ đô ẩm thực mới của châu Á, đồng thời đưa thương hiệu Sun Group đến gần hơn với mục tiêu kiến tạo những chuẩn mực mới cho du lịch và ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế.