SpaceX phóng thử Starship lần 10, lần đầu triển khai 8 vệ tinh Starlink giả

(VTC News) -

Starship – hệ thống tên lửa cao 123 mét, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần thứ 10 vào 7h30 tối ngày 26/8 (theo giờ địa phương) từ tổ hợp Starbase tại miền Nam Texa, Mỹ. Chỉ ba phút sau khi cất cánh, tầng đẩy Super Heavy tách ra, đưa phần thân trên Starship vào không gian.

Trong cuộc thử nghiệm này, phi thuyền Starship đã triển khai 8 vệ tinh Starlink giả ra ngoài không gian. Không có phi hành gia nào trên tàu trong lần phóng thử nghiệm này. Các vệ tinh giả được phóng vào khoảng phút thứ 30 của hành trình. Đây là lần đầu tiên Starship thử nghiệm chức năng phóng vệ tinh – một tính năng trọng yếu đối với tương lai kinh doanh phóng vệ tinh thương mại của SpaceX.

Tàu Starship của SpaceX triển khai vệ tinh Starlink giả đầu tiên trong chuyến bay thử nghiệm lần thứ 10. (Nguồn: Reuters)

Khoảng một giờ sau khi rời bệ phóng, Starship tái nhập bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ siêu thanh trên Ấn Độ Dương, thử nghiệm các tấm chắn nhiệt hình lục giác. SpaceX kỳ vọng phát triển được lớp bảo vệ có thể tái sử dụng nhiều lần mà không cần sửa chữa lớn – một đột phá chưa từng có trong lịch sử hàng không vũ trụ.

Trước nay, hầu hết tàu vũ trụ đều phải thay mới hoặc phục hồi tấm chắn nhiệt sau mỗi chuyến bay do sự ăn mòn khắc nghiệt từ ma sát khí quyển. Ngay cả tàu con thoi của NASA, dù từng sử dụng lại tấm chắn hàng chục lần, vẫn phải thay thế nhiều bộ phận.

“Elon Musk thừa nhận: ‘Có hàng nghìn thách thức kỹ thuật còn tồn tại với cả tàu Starship và tầng đẩy, nhưng có lẽ thách thức lớn nhất chính là phát triển lá chắn nhiệt tái sử dụng được trong quỹ đạo.’”

Sứ mệnh kết thúc bằng màn hạ cánh thẳng đứng có điều khiển xuống vùng biển phía tây Australia. Ngay sau đó, Starship cao 52 mét đổ sập và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ – một kịch bản đã được dự đoán trước, nhiều khả năng do hệ thống tự hủy chuyến bay kích hoạt.

So với ba lần thử nghiệm trước vốn thất bại sớm, lần phóng thứ 10 được xem là bước tiến lớn, thể hiện hiệu quả chiến lược “thử nghiệm đến khi thất bại” mà SpaceX kiên định theo đuổi.

Quyền Giám đốc NASA, ông Sean Duffy, đã gửi lời chúc mừng SpaceX trên mạng X, khẳng định: “Thành công của chuyến bay thứ 10 mở đường cho Hệ thống Hạ cánh Mặt Trăng Starship, phương tiện sẽ đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis III.”

Artemis III – dự kiến diễn ra năm 2027 – sẽ là sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn 50 năm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tiến độ có thể chậm lại do khối lượng công việc phát triển khổng lồ còn ở phía trước. Trước khi có thể chở người, Starship phải chứng minh khả năng tiếp nhiên liệu trực tiếp trong không gian và hạ cánh an toàn trên bề mặt gồ ghề của Mặt Trăng.

NASA đã đặt hàng hai tàu Starship cho mục tiêu đưa phi hành gia hạ cánh xuống Mặt Trăng vào cuối thập niên này. Với Elon Musk, đích đến xa hơn chính là đưa con người đến sao Hỏa.

Về mặt thương mại, Elon Musk kỳ vọng SpaceX sẽ đạt doanh thu khoảng 15,5 tỷ USD trong năm nay, trong đó dịch vụ internet vệ tinh Starlink đóng vai trò trụ cột. Sự thành công của Starship mang ý nghĩa quyết định, bởi Musk muốn sử dụng nó để phóng các lô vệ tinh Starlink lớn hơn, thay vì phụ thuộc vào tên lửa Falcon 9 như hiện nay.