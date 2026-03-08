Sơn La: Quay clip bốc đầu xe máy trên quốc lộ, hai thiếu niên bị triệu tập

(VTC News) -

Ngày 8/3, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Mường La (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với Công an xã Chiềng Lao triệu tập hai thiếu niên liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, trên trang Facebook “Phốt Giao Thông” xuất hiện một số đoạn video ghi lại cảnh hai nam thanh niên lái xe mô tô tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, đồng thời thực hiện hành vi “bốc đầu”. Những clip này do chính các thiếu niên quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, xác minh hình ảnh trong video, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra tại Km41+100 trên tuyến Quốc lộ 279D, đoạn qua địa bàn xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La.

Q.V.T. và Q.V.P. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã triệu tập hai thiếu niên liên quan để làm việc. Hai người này gồm Q.V.T (sinh ngày 13/6/2009, trú tại xã Chiềng Lao), là người lái xe mô tô và Q.V.P. (sinh ngày 7/9/2011, trú cùng địa phương), là người ngồi phía sau dùng điện thoại quay video.

Tại cơ quan công an, T. và P. thừa nhận đã đi xe máy thực hiện hành vi bốc đầu trên đường, sau đó quay lại video và đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích “câu view”, “câu like”.

Hình ảnh T. bốc đầu xe máy rồi đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích câu view, câu like. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Căn cứ các tài liệu thu thập được, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai thiếu niên về các hành vi, gồm: không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên; điều khiển xe không gắn biển số; điều khiển xe bằng một bánh đối với xe mô tô hai bánh; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Hiện Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Mường La đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Chiềng Lao hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.