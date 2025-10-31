Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất dùng trụ sở UBND Quận 12 cũ làm trường học 

(VTC News) -

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm của UBND TP.HCM ngày 31/10, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết phường Thới An (thuộc Quận 12 cũ) sau sắp xếp dân cư rất đông. Trên địa bàn phường không có trường THPT đang gây áp lực rất lớn cho việc dạy và học.

"Khu đất rộng, hạ tầng có sẵn, nằm ở vị trí trung tâm, thuận tiện đi lại. Nếu chậm khai thác sẽ xuống cấp và rất lãng phí. Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi văn bản tới Sở Tài chính và UBND TP.HCM, xin tiếp nhận trụ sở Quận ủy, UBND Quận 12 cũ để làm trường liên cấp", ông Hiếu chia sẻ.

Cũng theo ông Hiếu, trụ sở này hiện bỏ trống sau khi các cơ quan hành chính Quận 12 cũ chuyển về trung tâm hành chính mới. Trước khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, UBND Quận 12 đã có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở GD&ĐT đề nghị sử dụng trụ sở Quận ủy, UBND Quận 12 với diện tích hơn 3,2 ha, cho mục đích khác.

Trụ sở UBND Quận 12 cũ được xây dựng năm 2006, là một trong những trụ sở cấp quận hiện đại nhất TP HCM.

Ông đề nghị các sở, ngành, TP xem xét, sớm bàn giao để ngành giáo dục sử dụng làm trường liên cấp phục vụ việc học của học sinh địa phương.

Lãnh đạo ngành Giáo dục TP.HCM nói thêm, thời gian qua Sở đã chủ động trao đổi phường, xã, đặc khu, về việc sử dụng các trụ sở dôi dư làm trường lớp. Hiện có 20 phường xã đề xuất các trụ sở dôi dư làm các điểm trường, góp phần giảm áp lực gia tăng học sinh tại địa bàn.

Trụ sở UBND Quận 12 cũ đặt tại số 1 Lê Thị Riêng, được xây dựng năm 2006, hoàn thành khoảng năm 2008, là một trong những trụ sở cấp quận hiện đại nhất TP.HCM. Công trình có khuôn viên xanh, tòa nhà tiếp dân 300 m², mái lắp 188 tấm pin năng lượng mặt trời, cung cấp hơn 9.300 kWh mỗi tháng, giúp tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp Sở Tài chính rà soát, lập danh sách các trụ sở công dôi dư, để đề xuất phương án sử dụng hiệu quả.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan phải xây dựng kế hoạch xử lý tài sản dôi dư theo nguyên tắc, phương án xử lý tài sản nhà, đất dôi dư được xử lý theo thứ tự ưu tiên.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu các sở rà soát, lập danh sách các trụ sở công dôi dư, để đề xuất phương án sử dụng hiệu quả.

Với các nhà, đất đủ điều kiện để bố trí trụ sở làm việc thì xem xét, bố trí cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu để đảm bảo hoạt động.

Các nhà, đất còn lại cần xây dựng phương án sử dụng cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và mục đích công cộng tại địa phương.

Các cơ sở nhà, đất không đảm bảo sử dụng các mục đích nêu trên sẽ giao tổ chức quản lý, kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện bán đấu giá, cho thuê tạo nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sở Tài chính, ở cấp quận, huyện, xã, phường, toàn bộ trụ sở cũ được tiếp nhận và sử dụng tạm thời. Một số nơi bố trí lại trụ sở tập trung cho khối Đảng, chính quyền và trung tâm hành chính công; nơi khác điều hòa nội bộ để duy trì làm việc tại nhiều điểm, bảo đảm cung cấp dịch vụ công liên tục cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện một số cơ quan làm việc tại trung tâm hành chính Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đang được bố trí thêm phòng ban xử lý công việc chuyển tiếp, duy trì dịch vụ công cho người dân. Hai trung tâm này cũng đang được một số đơn vị xin tiếp nhận, phục vụ cho mục đích giáo dục, phát triển khoa học công nghệ.