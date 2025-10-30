Cận cảnh trung tâm hành chính nghìn tỷ ở TP.HCM được đề xuất làm trường học

Theo ghi nhận, các tòa nhà thuộc khối Đảng và đoàn thể tại Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) hiện gần như không còn hoạt động, khu vực đậu xe vắng vẻ. Từ ngày 1/7, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phần lớn phòng ban và cán bộ khối cơ quan Đảng đã di chuyển lên trung tâm TP.HCM làm việc. Ở khu vực trụ sở khối hành chính, vẫn còn một số cán bộ được bố trí làm việc để xử lý công việc tại chỗ, song lượng người ra vào liên hệ công tác đã giảm đáng kể so với trước khi hợp nhất.