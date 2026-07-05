Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Mexico vs Anh, vòng 1/8 World Cup 2026

(VTC News) -

Mexico bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với chuỗi toàn thắng từ đầu giải. Đội chủ nhà đứng đầu bảng A, sau đó đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 1/16 để tiếp tục giữ sạch lưới.

Theo lịch thi đấu, trận Brazil vs Na Uy diễn ra lúc 7h ngày 6/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Azteca, Mexico City, Mexico. Anh vượt qua CHDC Congo 2-1 ở vòng trước nhờ cú đúp muộn của Harry Kane, nhưng màn trình diễn của đội bóng châu Âu vẫn chưa thật sự thuyết phục.

Siêu máy tính dự đoán Mexico vs Anh ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Anh có 40,6% khả năng thắng trong 90 phút. Mexico đạt 31,5%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 27,9%.

Nếu tính xác suất đi tiếp, Anh được đặt ở mức 55,6%, trong khi cơ hội của Mexico là 44,4%. Đây là một trong những cặp đấu sít sao nhất vòng 1/8, phản ánh lợi thế sân nhà rất rõ của Mexico.

Đội tuyển Anh đánh bại CHDC Congo 2-1 ở vòng 1/16. (Ảnh: Reuters)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole lại nghiêng về Anh nhiều hơn. Theo nguồn này, Anh có 54,45% khả năng thắng, Mexico đạt 21,7%, còn tỷ lệ hòa là 23,8%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole ở trạng thái khá cân bằng. Mốc trên 2,5 bàn đạt 50,8%, còn mốc dưới 2,5 bàn là 49,2%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 51,4%.

Đội tuyển Anh trông chờ Harry Kane

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel hiểu rõ rằng nhiệm vụ vượt qua đội chủ nhà sẽ không hề dễ dàng, đặc biệt khi phải thích nghi với điều kiện thi đấu ở độ cao lớn tại Mexico City.

Sau khi đứng đầu bảng đấu, tuyển Anh trải qua trận đấu đầy khó khăn trước CHDC Congo ở vòng 1/16 tại Atlanta. Đội bóng của Thomas Tuchel kiểm soát bóng vượt trội với 60%, tung ra 7 cú sút trúng đích, trong đó Harry Kane lập cú đúp.

Harry Kane là chân sút số một. Tiền đạo này đã ghi 5 bàn, trong đó cú đúp trước CHDC Congo giúp Anh thoát khỏi nguy cơ dừng bước sớm. Theo Squawka, Kane có 5 bàn từ xG 3,27 và 9 cú sút trúng đích, cho thấy hiệu suất dứt điểm rất cao.

Xếp sau là Jude Bellingham, Marcus Rashford và Eberechi Eze, mỗi người ghi 2 bàn. Declan Rice là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất với 3 pha kiến tạo, trong khi Jordan Pickford và Dean Henderson cùng nhau giữ sạch lưới 3 trận trong 10 trận gần nhất.

Tuyển Anh từng vào bán kết World Cup 2018 và tứ kết World Cup 2022. Vì vậy, họ đang hướng tới mục tiêu lọt vào tứ kết ba kỳ World Cup liên tiếp, điều mà họ mới chỉ làm được một lần trước đây với các kỳ 1962 (tứ kết), 1966 (vô địch) và 1970 (tứ kết).

Tuyển Anh có thành tích đối đầu tốt hơn Mexico, thắng 6 trong 9 lần gặp nhau trước đây. “Tam sư” thắng cả 4 lần chạm trán gần nhất, bao gồm chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu tại Wembley năm 2010. Đó cũng là lần gần nhất hai đội gặp nhau.

Mexico có lợi thế sân nhà

Mexico đang trải qua kỳ World Cup rất thành công. Họ thắng cả ba trận vòng bảng trước khi đánh bại Ecuador 2-0 đầy thuyết phục ở vòng 1/16. Trong trận đấu này, Mexico kiểm soát bóng 43% và có 3 cú sút trúng đích, với Julian Quinones và Raul Jimenez mỗi người ghi một bàn.

Cách chơi của đội chủ nhà dựa nhiều vào sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự. Mexico giữ cự ly đội hình tốt, hạn chế khoảng trống trung lộ và buộc đối thủ phải đưa bóng ra biên. Khi giành lại bóng, họ chuyển trạng thái nhanh nhờ Roberto Alvarado, Julian Quinones và Raul Jimenez.

Quinones là nhân tố đáng chú ý trên hàng công. Anh đã góp dấu giày vào 4 bàn thắng tại World Cup 2026, gồm 3 bàn và 1 kiến tạo. Alvarado cũng nổi bật với 3 kiến tạo, đồng thời được đánh giá là cầu thủ sáng tạo nhất của đội chủ nhà.

Mexico đang trải qua kỳ World Cup rất thành công.

"El Tri" sở hữu thành tích đặc biệt ấn tượng tại sân Azteca khi chưa từng thua trận nào ở World Cup, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp gần nhất.

Tính trên mọi đấu trường, Mexico chỉ thua 2 trong 89 trận chính thức trên sân Azteca, trước Costa Rica năm 2001 và Honduras năm 2013. Hiện họ đang có chuỗi 22 trận bất bại trên sân nhà ở các giải đấu chính thức (thắng 16, hòa 6).

Dự đoán Mexico vs Anh

Dự đoán Mexico - Anh: Đội nào thắng?

Đây là trận đấu mà Anh có thể cầm bóng nhiều hơn, nhưng Mexico mới là đội sở hữu nhiều điều kiện để kéo thế trận theo ý mình. Độ cao tại Estadio Azteca, áp lực từ khán đài và khả năng giữ sạch lưới của đội chủ nhà sẽ khiến nhịp tấn công của Anh khó duy trì liên tục.

Xu hướng bàn thắng không nghiêng hẳn về một trận đấu cởi mở. Mexico phòng ngự chắc, còn Anh thường cần thời gian để tìm khoảng trống trước các khối đội hình kỷ luật. Tuy nhiên, chất lượng cá nhân của Kane, Bellingham và Saka vẫn đủ để tạo ra những pha bóng có tính quyết định.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức đáng chú ý, bởi Mexico có tốc độ chuyển trạng thái tốt và đang đạt hiệu suất tấn công ổn định. Nếu Anh không kiểm soát tốt khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra bàn thắng. Dù vậy, chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm giúp Anh nhỉnh hơn.

Dự đoán tỷ số: Anh 2-1 Mexico.