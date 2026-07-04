Nhận định, dự đoán tỷ số Mexico vs Anh: 'Tam sư' vượt sức ép

(VTC News) -

Trận Mexico vs Anh diễn ra lúc 7h ngày 6/7 (giờ Việt Nam) tại sân Estadio Azteca, Mexico City (Mexico). Siêu máy tính của Sports Mole đánh giá Anh có 54,45% khả năng thắng trong 90 phút, Mexico là 21,7%, còn tỷ lệ hòa ở mức 23,8%.

Mexico bước vào vòng 1/8 với 4 trận toàn thắng và chưa nhận bàn thua nào tại World Cup 2026. Anh có dàn cầu thủ tấn công chất lượng hơn, nhưng màn trình diễn trước CHDC Congo cho thấy đội bóng của Thomas Tuchel vẫn còn những khoảng trống để đội chủ nhà khai thác.

Thông tin nhanh trận Mexico vs Anh Thời gian: 7h ngày 6/7 (giờ Việt Nam). Sân: Estadio Azteca, Mexico City, Mexico. Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Mexico vs Anh

Mexico không chỉ hưởng lợi từ sân nhà. Đội bóng của Javier Aguirre đã thắng Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0, Cộng hòa Séc 3-0 rồi vượt qua Ecuador 2-0 ở vòng 1/16. Bốn trận, 8 bàn thắng và không thủng lưới là nền tảng đủ chắc để Mexico tin vào một trận đấu dài trước Anh.

Mexico đấu với Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội tuyển Anh đi tiếp với hành trình ít bằng phẳng hơn. Họ thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0, thắng Panama 2-0 và phải nhờ cú đúp muộn của Harry Kane mới vượt qua CHDC Congo 2-1. Vấn đề không nằm ở kết quả, mà ở khả năng duy trì cường độ và kiểm soát rủi ro sau những pha mất bóng.

Mexico sẽ không để Anh có nhiều khoảng trống để tăng tốc ở trung lộ. El Tri có thể nhường bóng trong một số giai đoạn, nhưng họ đủ sắc ở các pha lên bóng qua Julian Quinones, Raul Jimenez và Roberto Alvarado. Với Anh, bài toán không chỉ là đưa bóng cho Kane, mà còn phải kéo được hàng thủ Mexico ra khỏi vùng cấm.

Phong độ Mexico

Mexico đang có một trong những hành trình chắc chắn nhất ở World Cup 2026. Họ là đội duy nhất chưa thủng lưới sau 4 trận, đồng thời nối dài chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên 6 trận. Thành tích bất bại của Mexico tại Estadio Azteca ở World Cup cũng là chi tiết không thể bỏ qua.

Chiến thắng 2-0 trước Ecuador cho thấy Mexico đã qua được rào cản tâm lý ở vòng knock-out. Trước đó, họ từng thua 8 trận liên tiếp sau vòng bảng World Cup. Lần này, bàn thắng của Julian Quinones và Raul Jimenez giúp đội chủ nhà xử lý trận đấu gọn hơn nhiều so với các kỳ trước.

Quinones là mũi tấn công nổi bật nhất. Anh đã góp dấu giày vào 4 bàn của Mexico tại giải. Chỉ cần thêm 1 bàn hoặc kiến tạo, Quinones sẽ lập kỷ lục mới của đội tuyển Mexico trong một kỳ World Cup.

Mexico tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà. (Ảnh: AP)

Phong độ Anh

Anh chưa thua ở World Cup 2026, nhưng cách chơi vẫn tạo cảm giác thiếu ổn định. Họ từng có hiệp 2 rất tốt trước Croatia, sau đó bị Ghana kéo vào trận hòa 0-0, thắng Panama không quá thuyết phục rồi gặp nhiều khó khăn trước CHDC Congo.

Kane vẫn là lời giải rõ ràng nhất. Tiền đạo này đã ghi 5 bàn, trong đó cú đúp trước CHDC Congo giúp Anh thoát khỏi nguy cơ dừng bước sớm. Theo Squawka, Kane có 5 bàn từ xG 3,27 và 9 cú sút trúng đích, cho thấy hiệu suất dứt điểm rất cao.

Jude Bellingham là phương án tạo khác biệt thứ hai. Anh đã ghi 2 bàn và thường xuất hiện đúng lúc ở vùng cấm. Tuy nhiên, Anh cần nhiều hơn từ hai biên. Saka, Gordon, Madueke hoặc Rashford đều có thể được sử dụng, nhưng Tuchel phải chọn được cặp cầu thủ vừa tạo chiều rộng, vừa đủ sức hỗ trợ phòng ngự trước sức ép sân Azteca.

Hàng công của đội tuyển Anh trông cậy vào Harry Kane. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Mexico vs Anh

Mexico không có ca chấn thương hay treo giò đáng kể sau trận thắng Ecuador. Gilberto Mora trở thành cầu thủ trẻ thứ hai đá chính ở một trận knock-out World Cup, chỉ hơn Pele năm 1958 đúng 20 ngày. Javier Aguirre phải quyết định tiếp tục tin cầu thủ 17 tuổi này hay dùng phương án giàu kinh nghiệm hơn ở tuyến giữa.

Anh có nhiều dấu hỏi hơn. Declan Rice phải rời sân cuối trận gặp CHDC Congo vì dấu hiệu chuột rút và quá tải, nhưng chưa được xem là chấn thương nghiêm trọng. Reece James và Jarell Quansah gặp vấn đề ở gân kheo và mắt cá. Nếu James chưa đủ thể trạng, Tuchel có thể tiếp tục dùng Djed Spence hoặc kéo Ezri Konsa sang cánh phải.

Đội hình dự kiến Mexico vs Anh

Mexico: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Dự đoán tỷ số Mexico vs Anh

Dự đoán Mexico - Anh: Đội nào thắng?

Mô hình phân tích dữ liệu nghiêng về đội tuyển Anh. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu một chiều. Điều đó phù hợp với hình ảnh của Mexico: phòng ngự kín, chờ sai số, rồi tăng tốc khi có không gian.

Mexico chưa thủng lưới, còn Anh có Kane đang đạt hiệu suất cao. Hai dữ kiện này kéo trận đấu vào thế đối nghịch rõ rệt: đội chủ nhà cần bóp nghẹt các đường chuyền vào vùng cấm, còn Anh cần một pha xử lý đủ nhanh trước khi Mexico kịp khép lại cự ly.

Số bàn thắng khó tăng cao nếu Mexico giữ được cấu trúc phòng ngự sau giờ nghỉ. Anh nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân, nhưng khả năng trận đấu kéo dài sang hiệp phụ không nhỏ.

Dự đoán kết quả: Mexico 1-1 Anh.