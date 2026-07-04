Nhận định, dự đoán tỷ số Brazil vs Na Uy: Vinicius đọ tài Haaland

(VTC News) -

Trận Brazil vs Na Uy diễn ra lúc 3h ngày 6/7 (giờ Việt Nam) tại sân MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Siêu máy tính của Sports Mole đánh giá Brazil có 47,1% khả năng thắng trong 90 phút, Na Uy là 27,65%, còn tỷ lệ hòa ở mức 25,25%.

Brazil được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đây không phải cặp đấu lệch hẳn. Na Uy chưa từng thua Brazil ở cấp đội tuyển quốc gia, đồng thời sở hữu Erling Haaland và Martin Odegaard - hai cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện chỉ bằng vài pha xử lý.

Thông tin nhanh trận Brazil vs Na Uy Thời gian: 3h ngày 6/7 (giờ Việt Nam). Sân: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Brazil vs Na Uy

Brazil vào vòng 1/8 sau trận thắng Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của Carlo Ancelotti bị dẫn trước, nhưng điều chỉnh tốt sau giờ nghỉ, gỡ hòa nhờ Casemiro rồi thắng bằng bàn của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ. Chiến thắng này giúp Brazil nối dài mạch bất bại tại World Cup 2026.

Brazil đấu với Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Na Uy cũng vượt qua vòng 1/16 bằng tỷ số 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Antonio Nusa mở tỷ số, Bờ Biển Ngà gỡ hòa trong hiệp 2, trước khi Haaland ghi bàn quyết định. Đội bóng Bắc Âu không kiểm soát trận đấu theo kiểu áp đặt, nhưng rất nguy hiểm khi chuyển trạng thái.

Cục diện trận đấu phụ thuộc vào việc Brazil quản lý khoảng trống sau lưng tuyến giữa ra sao. Nếu Bruno Guimaraes và Casemiro không khóa được hướng chuyền vào Haaland, cặp trung vệ Marquinhos - Gabriel Magalhaes sẽ phải xử lý nhiều pha bóng trực diện.

Phong độ Brazil

Brazil có 7 điểm ở vòng bảng, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Sau trận hòa Morocco 1-1, họ thắng Haiti 3-0 và Scotland 3-0, rồi vượt qua Nhật Bản ở vòng 1/16. Vấn đề của Brazil không nằm ở kết quả, mà ở việc đội bóng này đôi lúc nhập cuộc chậm trước các đối thủ có khả năng pressing tốt.

Vinicius là đầu tàu của Brazil tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Vinicius Junior là mũi tấn công nổi bật nhất. Anh đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo tại World Cup 2026, thường xuyên tạo khác biệt ở hành lang trái. Matheus Cunha cũng giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng di chuyển rộng, làm tường và kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí.

Điểm đáng chú ý là Ancelotti có nhiều phương án thay đổi nhịp trận. Endrick tạo tác động tốt khi vào sân trước Nhật Bản, còn Martinelli cho thấy khả năng kết liễu trận đấu từ ghế dự bị. Brazil vì vậy không nhất thiết phải đẩy đội hình quá cao ngay từ đầu.

Phong độ Na Uy

Na Uy trở lại World Cup sau thời gian dài vắng mặt và đã có kỳ giải đáng nhớ. Họ thắng Iraq 4-1, thắng Senegal 3-2, thua Pháp 1-4 trong trận xoay tua lực lượng, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của Stale Solbakken ghi bàn và thủng lưới trong cả 4 trận đã đấu.

Haaland là trung tâm của mọi kế hoạch tấn công. Tiền đạo này ghi 5 bàn tại World Cup đầu tiên, chiếm một nửa số bàn thắng của Na Uy ở giải đấu. Khi Haaland kéo trung vệ đối phương vào các pha tranh chấp, Nusa, Sorloth và Odegaard có thêm khoảng trống để nhận bóng ở nửa không gian.

Điểm yếu của Na Uy là cân bằng phòng ngự. Họ đã nhận 8 bàn sau 4 trận, trong đó có những thời điểm để đối thủ khai thác khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ. Trước Brazil, sai số ở khu vực này có thể bị Vinicius hoặc Rayan trừng phạt.

Haaland tiếp tục cạnh tranh vua phá lưới. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Brazil vs Na Uy

Brazil chắc chắn vắng Raphinha. Lucas Paqueta và Casemiro cùng gặp vấn đề sau trận gặp Nhật Bản, nhưng Casemiro có khả năng đá chính cao hơn. Nếu Paqueta không kịp bình phục, Danilo Santos có thể được sử dụng để tăng sức tranh chấp ở tuyến giữa. Ancelotti nhiều khả năng vẫn giữ sơ đồ 4-3-3, với Cunha đá trung phong.

Na Uy chờ tình trạng của Julian Ryerson. Hậu vệ này chưa thi đấu kể từ khi rời sân sớm ở trận gặp Senegal vì chấn thương đùi. Marcus Pedersen có thể tiếp tục đá chính nếu Ryerson chưa đủ thể trạng. Ở phía trên, bộ ba Sorloth - Haaland - Nusa nhiều khả năng được giữ nguyên, còn Odegaard và Patrick Berg đảm nhiệm vai trò kết nối tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Brazil vs Na Uy

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vinicius Junior.

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.

Dự đoán tỷ số Brazil vs Na Uy

Dự đoán Brazil - Na Uy: Đội nào thắng?

Các mô hình dự đoán đánh giá Brazil nhỉnh hơn, nhưng cách biệt giữa hai đội không quá lớn. Tỷ lệ hai đội cùng ghi bàn ở mức 52,4%, trong khi khả năng trận đấu vượt mốc 2 bàn chỉ ở mức cân bằng. Điều này phản ánh đúng thế trận: Brazil kiểm soát bóng tốt hơn, còn Na Uy luôn có mối đe dọa rõ ràng từ Haaland.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Nếu Brazil mở tỷ số sớm, họ có thể kéo nhịp trận xuống và buộc Na Uy đẩy cao đội hình. Ngược lại, nếu Haaland ghi bàn trước, Brazil sẽ phải tăng tốc nhiều hơn ở hai biên.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức khá. Brazil vẫn nhỉnh hơn về chiều sâu và chất lượng xử lý ở vùng cấm.

Dự đoán kết quả: Brazil 2-1 Na Uy.