(VTC News) -

Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những đóng góp thiết thực của Shinhan Life Việt Nam trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt, đặc biệt tập trung vào giáo dục và sức khỏe của thanh thiếu niên.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" ngày 5/11.

Ngay từ ngày đầu hoạt động, công ty luôn tin vào lợi ích dài hạn khi đầu tư toàn diện về thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ - nền tảng bền vững cho sự phát triển của đất nước.

Trong 4 năm qua, công ty đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: hợp tác với Làng trẻ em SOS Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động giáo dục iLead và hỗ trợ cơ sở vật chất; chương trình định hướng nghề nghiệp S-Career cho hơn 2.000 học sinh, 200 giáo viên; và học bổng S-Cellence giúp sinh viên trải nghiệm thực tế tại Shinhan Life. Bên cạnh đó, công ty đã trao tặng 750 triệu đồng viện phí cho 60 bệnh nhi ung thư máu và hàng nghìn suất cơm nghĩa tình đến gia đình các em.

Danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững và tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc của Shinhan Life Việt Nam song hành cùng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong năm thứ 5 hoạt động.