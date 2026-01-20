Sản phẩm Sharp được vinh danh tại giải thưởng Webtretho Awards 2025

(VTC News) -

Giải thưởng do cộng đồng người tiêu dùng Webtretho bình chọn, ghi nhận những sản phẩm được yêu thích và đánh giá cao trong lĩnh vực chăm sóc gia đình, mẹ và bé.

Webtretho Awards 2025 là giải thưởng do Webtretho tổ chức, nhằm đánh giá và tôn vinh các thương hiệu dựa trên tiêu chí từ người dùng thực tế và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Giải thưởng nhận được sự quan tâm và bình chọn trực tiếp từ các bà mẹ và gia đình trẻ – những người chú trọng đến sức khỏe, nuôi dạy con cái và chất lượng sống – nhằm ghi nhận những sản phẩm chất lượng, thiết thực và được tin dùng.

Trong đó, hạng mục Family Choice là một trong những hạng mục nổi bật, bởi kết quả phản ánh đúng trải nghiệm thực tế, mức độ hài lòng và sự tin tưởng của người dùng trong đời sống gia đình hằng ngày. Việc máy lọc không khí Sharp FX-S120V-W được vinh danh ở hạng mục này thể hiện sản phẩm đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi và đánh giá tích cực từ cộng đồng người tiêu dùng.

Máy lọc khí Sharp Purefit FX-S120V-W được thiết kế cho không gian gia đình cũng như các khu vực sinh hoạt và làm việc. Sản phẩm hoạt động hiệu quả trong diện tích lên đến 84m², phù hợp với phòng khách, phòng sinh hoạt chung hoặc căn hộ thiết kế mở, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng tại văn phòng và các không gian thương mại thường xuyên tập trung đông người.

Điểm nổi bật của Sharp FX-S120V-W nằm ở 2 hệ thống lọc khí tối ưu 2 bên quạt hút, với bộ lọc ba lớp gồm lọc thô, lọc than hoạt tính khử mùi và màng lọc Micro HEPA Plus cao cấp, giúp lọc không khí nhanh và hiệu quả.

Cấu tạo sợi siêu mảnh của màng lọc Micro HEPA Plus cho phép thiết bị loại bỏ tới 99% bụi siêu mịn kích thước nhỏ đến 0,02 micromet và các tác nhân gây dị ứng thường gặp. (cung cấp báo cáo nghiên cứu. Nhờ đó, không khí trong nhà được duy trì sạch và ổn định hơn trong bối cảnh ô nhiễm bụi mịn đang là mối quan tâm của nhiều gia đình năm 2025.

Bên cạnh khả năng lọc bụi, sản phẩm còn được trang bị công nghệ Plasmacluster Ion đến từ Nhật Bản, hoạt động theo cơ chế mô phỏng quá trình thanh lọc tự nhiên, giúp ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Với mật độ ion ổn định và an toàn, công nghệ này góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà, được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn cho trẻ em, người cao tuổi và người có cơ địa nhạy cảm.

Sharp FX-S120V-W cũng được cộng đồng người dùng Webtretho đánh giá cao nhờ khả năng vận hành êm ái, với độ ồn thấp khoảng 23 dB ở chế độ ngủ, cho phép máy hoạt động suốt đêm mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ hay sinh hoạt chung của gia đình.

Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị hệ thống 6 cảm biến thông minh giúp tự động nhận diện và phản ứng kịp thời trước các biến động chất lượng không khí. Khi nồng độ bụi mịn PM2.5 hoặc mùi phát sinh trong sinh hoạt tăng cao, máy sẽ tự điều chỉnh công suất để làm sạch và khử mùi hiệu quả hơn, cảm biến mùi sẽ được kích hoạt để khử mùi hiệu quả.

Các cảm biến khác như cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm giúp thiết bị tối ưu hoá hiệu quả vận hành theo từng điều kiện môi trường, mang lại không khí trong lành và tiết kiệm năng lượng cho người dùng mà không cần can thiệp thủ công.

Theo ban tổ chức Webtretho Awards, các sản phẩm được vinh danh tại hạng mục Family Choice đều nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia đình trong đời sống thực tế. Máy lọc không khí Sharp FX-S120V-W được ghi nhận là sản phẩm lọc không khí được bình chọn nhiều nhất trong nhóm giải pháp không khí sạch năm nay.

Giải thưởng Family Choice tại Webtretho Awards 2025 không chỉ là sự công nhận của cộng đồng người tiêu dùng dành cho Sharp, mà còn phản ánh xu hướng các gia đình Việt ngày càng chủ động đầu tư vào giải pháp nâng cao chất lượng môi trường sống trước tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn tại các đô thị lớn.

Đại diện Sharp Việt Nam cho biết, giải thưởng là nguồn động viên để thương hiệu tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp không khí sạch phù hợp hơn với nhu cầu gia đình Việt, hướng đến xây dựng không gian sống an toàn, lành mạnh và bền vững.

Sharp là thương hiệu điện tử gia dụng đến từ Nhật Bản với hơn 100 năm hình thành và phát triển, cung cấp đa dạng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe con người. Tại Việt Nam, Sharp được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng, hướng đến mục tiêu nâng tầm sống khỏe toàn diện cho hàng triệu gia đình Việt.