Clip siêu âm thai vừa tìm thấy và tâm thư người con làm dân mạng 'cay sống mũi'

(VTC News) -

Clip tác giả xem lại đĩa siêu âm thai kỳ của mẹ, khiến dân mạng không khỏi xúc động. (Nguồn: @athu_nova)

Trong một bài đăng đang lan tỏa trên mạng xã hội, tác giả ẩn danh chia sẻ clip và chuyện tìm thấy đĩa siêu âm thai kỳ được ghi lại khi mẹ mang thai mình. Người này chia sẻ: "Một buổi chiều dọn lại ngăn tủ cũ, mình vô tình tìm thấy một chiếc đĩa siêu âm hồi còn trong bụng mẹ. Tò mò, mình mở ra xem và tim bỗng chùng xuống. Trong khung hình là mình, nhỏ xíu, nằm trong bụng mẹ".

Cho biết clip trong đĩa siêu âm không có âm thanh nhưng đem đến cảm xúc vô cùng khác lạ, chủ bài đăng cảm nhận mình lúc đó còn quá mong manh, mới chỉ hiện diện trên thế gian nhưng được mẹ che chở hết lòng, bằng cả tuổi trẻ, sức khỏe và những đêm dài lo lắng: "Mình nhận ra có những hy sinh không ồn ào, chỉ âm thầm lớn lên cùng từng nhịp thở của con".

Cuối bài đăng, tác giả nhắn gửi mẹ: "Mẹ ơi, con chưa từng nói đủ lời cảm ơn. Cảm ơn mẹ vì đã yêu con từ khi con còn chưa kịp gọi tên thế giới. Mẹ đã chọn kiên nhẫn mỗi ngày, chọn mạnh mẽ khi mệt mỏi. Con lớn lên có thể vụng về trong cách nói yêu, nhưng hôm nay, trước chiếc đĩa siêu âm cũ ấy, con hiểu rõ một điều. Con là điều mẹ giữ gìn bằng cả trái tim. Con yêu mẹ một tình yêu lặng, sâu và sẽ luôn ở đó, như cách mẹ đã ở bên con từ phút đầu tiên".

Đoạn video cùng tâm thư nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng, với những bình luận đầy xúc động: "Đọc câu chuyện mà sống mũi cay xè. Hóa ra trước khi chúng ta biết thế giới này là gì, thì mẹ đã dành cả thế giới của mình để bảo vệ con rồi. Cảm ơn tác giả đã lan tỏa một câu chuyện quá đỗi dịu dàng".

"Có những món quà vô giá không nằm ở vật chất, mà nằm ở ký ức. Chiếc đĩa siêu âm đó chính là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện. Xem xong chỉ muốn chạy về ôm mẹ một cái thật chặt"; "Có những sự hy sinh thầm lặng đến mức mình coi là lẽ dĩ nhiên, cho đến khi chạm tay vào những ký ức thế này".

"Chiếc đĩa ấy không chỉ chứa hình hài của tác giả, mà nó chứa cả một bầu trời kỳ vọng và những đêm dài mất ngủ của mẹ. Chúng ta trưởng thành bằng thanh xuân của mẹ, đó là món nợ tình thâm không bao giờ trả hết"...

Tác giả nâng niu chiếc đĩa CD ghi hình mình lúc còn trong bụng mẹ. (Ảnh chụp màn hình)

Huyền Trang bình luận: "Đọc đến câu 'yêu con khi con chưa kịp gọi tên thế giới' mà nghẹn lòng. Mẹ là người duy nhất yêu ta mà không cần điều kiện, không cần ta phải thành công hay tài giỏi, chỉ cần ta hiện diện trên đời là đủ. Đoạn clip siêu âm đen trắng ấy chính là bức chân dung đẹp nhất cuộc đời con".

Không ít dân mạng chia sẻ những chiêm nghiệm về tình mẫu tử sau khi đọc câu chuyện. "Chúng ta lớn lên, mải mê chạy theo những thứ xa hoa mà quên mất rằng mình đã từng là tất cả của một ai đó ngay từ khi chưa thành hình. Một thước phim không lời nhưng nói lên tất cả. Tình yêu của mẹ đúng là điều kỳ diệu nhất trên đời này", Mỹ Anh viết.

Thu Duyên viết: "Mỗi đứa trẻ đều là một phép màu, và mẹ chính là người đã bảo vệ phép màu đó bằng tất cả vất vả trong 9 tháng mang nặng đẻ đau. Nhiều bạn trẻ cứ hâm mộ người này, người kia nhưng quên rằng ngay trong chính ngôi nhà mình, có một người phụ nữ đã dùng cả cuộc đời để đem cho chúng ta mọi thứ tốt nhất".

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ câu chuyện của mình. Quang Dũng bộc bạch: "Đọc bài viết mình lại nhớ đến cuốn sổ khám thai cũ của mẹ. Chữ mẹ nắn nót ghi từng ngày khám, từng kg con tăng. Mẹ lúc nào cũng là người hùng thầm lặng như vậy. Mỗi lần nản lòng lại đem ra xem để thấy mình từng được kỳ vọng và yêu thương đến nhường nào để mà cố gắng".