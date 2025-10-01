Rùa đầu to cực hiếm bò vào nhà dân ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 1/10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XIV Lê Hoài Vũ cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Ba Tơ tổ chức thả một con rùa đầu to (tên khoa học là Platysternon megacephalum) về lại môi trường tự nhiên tại khu vực rừng phòng hộ hồ Tôn Dung.

Trước đó, ông Mai Xuân Dung (trú xã Ba Tơ) phát hiện một con rùa bò vào nhà mình. Qua tìm hiểu, ông Dung biết được đây là rùa đầu to, loài động vật quý hiếm, có nguy tuyệt chủng, thuộc danh mục bảo vệ nghiêm ngặt của Việt Nam và thế giới nên đã báo cho chính quyền địa phương, sau đó phối hợp bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực XIV.

Rùa đầu to cực quý hiếm bò vào nhà dân ở Quảng Ngãi. (Ảnh: K.L)

Ngay khi tiếp nhận, các nhân viên Hạt Kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe và thả rùa đầu to về môi trường sinh trưởng tự nhiên. Sau khi được thả, con rùa nhanh chóng thích nghi, vận động nhanh nhẹn, tìm nơi trú ẩn, phù hợp với đặc điểm tập tính sinh học của loài rùa.

Được biết, rùa đầu to có đuôi dài gần bằng với thân, đầu được phủ bởi các mảng sừng rất cứng không thụt vào mai được, hàm trên tạo thành móc giống mỏ vẹt. Đây chính là đặc điểm nhận dạng của rùa đầu to.

Loài này sống trong các khe suối trong rừng, nơi nước trong và chảy chậm với độ cao trên 600 m so với mặt nước biển.

Ban ngày, chúng thường ẩn nấp dưới các tảng đá hoặc phơi nắng trên bờ suối, ban đêm mới đi tìm thức ăn gồm động vật không xương sống, các loài thân mềm hoặc động vật giáp xác nhỏ. Khi trưởng thành, rùa đầu to có thể đạt kích thước mai khoảng hơn 20 cm. Rùa đầu to được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ thế giới.