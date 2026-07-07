Ronaldo bật khóc nức nở trong ngày chia tay World Cup

(VTC News) -

Sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận đấu tại vòng 1/8 FIFA World Cup 2026. Cristiano Ronaldo chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp ở đấu trường World Cup. Trước trận đấu, anh xác nhận sẽ không thi đấu thêm lần nào ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau giải đấu năm nay.

Ronaldo bật khóc sau thất bại trước Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc Ronaldo bất lực nhìn theo quả bóng ở tình huống cuối cùng của trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo nói lời chia tay với đấu trường World Cup. (Ảnh: Reuters)

Ronaldo lần nữa kết thúc World Cup trong nước mắt. (Ảnh: Reuters)

Bàn thua của đội bóng này đến ở phút 90+1 sau cú sút hiểm hóc của Mikel Merino trong vòng cấm địa. Ronaldo chơi không nổi bật nhưng vẫn có 2 pha dứt điểm đáng chú ý.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Ronaldo không biểu lộ cảm xúc quá mãnh liệt. Anh lặng người nhìn đối thủ ăn mừng, bình tĩnh nhìn xung quanh rồi trao đổi rất nhiều điều với Francisco Trincao - tiền vệ của Sporting Lisbon.

Sau vài khoảnh khắc nhìn về phía khán đài sân vận động Dallas, Ronaldo không thể kìm nén cảm xúc và bắt đầu khóc, đồng thời cảm ơn hơn 70.000 người hâm mộ đã đổ về sân vận động.

Ronaldo ghi 3 bàn ở World Cup 2026. Anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. (Ảnh: Reuters)

Thất bại này đồng nghĩa Ronaldo không có danh hiệu vô địch World Cup nào trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)

Nỗi buồn của CR7 sau trận thua Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Tờ A Bola bình luận: "Thật không may cho Ronaldo và cho người dân Bồ Đào Nha, đây không phải là một hình ảnh chưa từng xuất hiện. Trở lại kỳ World Cup gần nhất ở Qatar năm 2022, hình ảnh Ronaldo khóc trong đường hầm dẫn đến phòng thay đồ, sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị Morocco loại ở tứ kết với tỷ số 0-1, đã lan truyền rộng rãi".

Ronaldo trải qua kì World Cup 2026 không tệ nhưng chưa thể nói là thành công. Anh chơi rất thất vọng trong ngày ra quân gặp CHDC Congo, ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan rồi lại bế tắc khi đụng độ Colombia. Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia ở vòng 1/16.

Nhìn chung, tiền đạo của Al Nassr đã sa sút phong độ và không đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo cũng xác nhận việc anh không dự thêm kì World Cup nào nữa: "Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Giờ là lúc tận hưởng nó. Tôi sẽ giải nghệ khi tôi muốn, chứ không phải lúc các bạn muốn. Dù đá chính hay ngồi dự bị thì tầm ảnh hưởng của tôi không thay đổi".

Ronaldo có tổng cộng 11 bàn thắng sau 6 kì World Cup đã tham dự.

Ronaldo chưa tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters)

Anh có thể tiếp tục tham dự vòng loại và vòng chung kết EURO 2028. (Ảnh: Reuters)