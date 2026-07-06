Vợ Messi nhận quà do bạn gái Ronaldo tặng, gửi lời nhắn gây chú ý

(VTC News) -

Ngày 6/7, Antonela Roccuzzo, vợ của Lionel Messi, bất ngờ thu hút sự chú ý với màn tương tác hiếm hoi trên mạng xã hội cùng Georgina Rodriguez, bạn đời của Cristiano Ronaldo.

Antonela đã chia sẻ hình ảnh hộp quà do Georgina gửi tặng từ thương hiệu thời trang Mimoa mà cô mới ra mắt. Hộp quà gồm nhiều sản phẩm của thương hiệu Mimoa cùng một lá thư đi kèm. Vợ của đội trưởng tuyển Argentina gửi lời nhắn đầy thiện chí: "Cảm ơn rất nhiều, Georgina. Mọi thứ đều rất đẹp. Chúc bạn thành công rực rỡ".

Trong bức thư, Georgina gửi gắm thông điệp về sự tự tin và giá trị của người phụ nữ: "Dành cho những người phụ nữ đã ngừng cạnh tranh với người khác, đã hiểu rằng sức mạnh cũng có thể dịu dàng, và rằng sự xa xỉ đích thực là cảm thấy thoải mái với chính cơ thể mình".

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Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bởi đây là một trong số rất ít lần Antonela và Georgina công khai tương tác trên mạng xã hội.

Món quà được gửi đi đúng thời điểm World Cup 2026 bước vào vòng 1/8, khi cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều chuẩn bị cùng đội tuyển quốc gia thi đấu. Ngày 7/7 (giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha chạm trán Tây Ban Nha, trong khi Argentina cũng sẽ gặp Ai Cập để tranh vé vào tứ kết.

Suốt gần hai thập kỷ, Messi và Ronaldo luôn được xem là hai đối thủ lớn nhất của bóng đá thế giới. Cuộc cạnh tranh giữa hai siêu sao từng kéo dài từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, tạo nên một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất lịch sử môn thể thao vua.

Tuy nhiên, màn tương tác giữa Antonela và Georgina cho thấy mối quan hệ ngoài sân cỏ của hai gia đình hoàn toàn khác với sự cạnh tranh quyết liệt mà người hâm mộ thường chứng kiến trên sân.

Theo O Globo, không chỉ Antonela Roccuzzo, Estelle Behnke - bạn gái cũ của hậu vệ người Anh Trent Alexander-Arnold - cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô nhận được những món quà tương tự từ Georgina Rodriguez trong cùng ngày.