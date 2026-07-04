Không sợ vợ ghen, Messi đường hoàng nói chuyện với 'người tình tin đồn'

(VTC News) -

Sau khi cùng tuyển Argentina đánh bại Cape Verde với tỷ số 3-2 để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026, Lionel Messi tiến vào khu vực phỏng vấn để trả lời truyền thông. Tại đây, anh gặp nữ phóng viên Sofia Martinez và có màn chào hỏi ngắn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Vừa nhìn thấy Martinez, đội trưởng Argentina mỉm cười nói: "Sau này người ta lại bảo tôi không chào cô, rồi lại bảo tôi có nhìn cô hay không nhìn cô. Cứ hễ tôi nhìn thì họ lại bàn tán vì tôi nhìn, còn tôi chào thì họ cũng lại bàn tán vì tôi chào".

Câu nói mang tính châm biếm của Messi được xem là lời đáp trả những tin đồn từng xuất hiện quanh mối quan hệ giữa anh và nữ phóng viên nổi tiếng của Argentina.

Messi trong cuộc phỏng vấn với Sofia Martinez sau khi giành vé vào vòng chung kết World Cup 2022.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 12/2022. Sau khi Argentina đánh bại Croatia để giành vé vào chung kết World Cup Qatar, Sofia Martinez phỏng vấn Messi ngay trên sân. Trong cuộc trò chuyện, nữ phóng viên nói rằng anh đã chạm đến trái tim của mọi người dân Argentina.

Messi khi đó im lặng lắng nghe và nhìn cô chăm chú trong nhiều giây. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Vài tháng sau, chính Sofia Martinez nhớ lại sự việc và cho biết cô rất bất ngờ vì trước đó Messi chưa từng duy trì giao tiếp bằng mắt lâu đến vậy trong một cuộc phỏng vấn. Theo lời cô, chính phản ứng đó khiến cô cảm nhận được rằng đội trưởng Argentina đã thực sự xúc động trước những lời mình nói.

Tuy nhiên, sau đó sự chú ý không còn tập trung vào cuộc phỏng vấn mà chuyển sang những đồn đoán trên mạng xã hội về việc Messi và Sofia Martinez có tình cảm với nhau. Những suy đoán này không có bất kỳ bằng chứng nào, thậm chí còn kéo cả Antonela Roccuzzo, vợ của Messi, vào câu chuyện khi cho rằng cô đã có phản ứng trước sự việc.

Tháng 12/2023, Sofia Martinez lần đầu công khai lên tiếng về những lời đồn: “Trong năm đó, có thời điểm người ta bắt đầu bàn tán rất nhiều kiểu như: 'Chuyện gì vậy? Sao anh ấy nhìn cô ấy như thế?' hoặc nói rằng tôi chen vào chuyện của người khác. Tôi cảm thấy thật nực cười khi phải đứng ra giải thích một điều như vậy".

Video: Messi mở tỷ số trong trận đấu với Cape Verde

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nhiều bài báo đã khơi lại tranh cãi. Những tin đồn mới xoay quanh việc một số cầu thủ trong đội tuyển quốc gia tránh trả lời phỏng vấn của Sofia do bị vợ Messi "cấm". Antonela Roccuzzo được cho là khó chịu với một số cử chỉ của nhà báo. Tuy nhiên, chính Antonela đã chủ động nhắn tin cho nữ phóng viên để động viên cô giữa lúc tin đồn lan rộng.

“Sofi, đừng lo. Đừng bận tâm đến những lời bàn tán vô nghĩa", Antonela Roccuzzo viết trong tin nhắn gửi Sofia.

Sofia cho biết tin nhắn đó có ý nghĩa rất lớn vì khi ấy cô đang trải qua khoảng thời gian khó khăn do những tin đồn. Cô cũng nhấn mạnh rằng Antonela "hoàn toàn không có nghĩa vụ" phải liên lạc với mình để dập tắt những suy đoán.