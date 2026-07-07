(VTC News) -

Bồ Đào Nha 0 0 Tây Ban Nha

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bắt đầu lúc 2h ngày 7/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha mới nhất tại đây.

Đội hình Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha: Diogo Costa (1), Ruben Dias (3), Cristiano Ronaldo (7), Bruno Fernandes (8), Joao Felix (11), Renato Veiga (13), Joao Neves (15), Pedro Neto (18), Joao Cancelo (20), Vitinha (23), Nuno Mendes (25).

Tây Ban Nha: Unai Simon (23), Dani Olmo (10), Pedro Porro (12), Aymeric Laporte (14), Alex Baena (15), Rodri (16), Lamine Yamal (19), Pedri (20), Mikel Oyarzabal (21), Pau Cubarsi (22), Marc Cucurella (24).

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại AT&T Stadium ở Arlington, Texas, Mỹ. Đội thắng cặp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha gặp Argentina hoặc Ai Cập ở tứ kết.

Opta đánh giá Tây Ban Nha có 48,6% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha là 25,6%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 25,8%.

Bồ Đào Nha đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 sau chiến thắng 2-1 trước Croatia. Cristiano Ronaldo ghi bàn gỡ hòa, trước khi Goncalo Ramos lập công ở thời gian bù giờ.

Tây Ban Nha vượt qua Áo 3-0 ở vòng 1/16. Mikel Oyarzabal ghi 2 bàn, Pedro Porro đóng góp bàn còn lại trong trận đấu mà La Roja không để đối thủ sút trúng đích.

Hai đội từng gặp nhau 2 lần tại World Cup. Tây Ban Nha thắng 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 2010, còn trận đấu tại vòng bảng World Cup 2018 khép lại với tỷ số 3-3 sau cú hat-trick của Cristiano Ronaldo.