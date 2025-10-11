Đóng

Rãnh áp thấp kích hoạt thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

(VTC News) -

Những hình ảnh tan hoang sau lũ còn chưa kịp khô, thì một hình thế thời tiết nguy hiểm mới đang tiếp tục hình thành trên Biển Đông.

Trang Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới