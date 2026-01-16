Ra mắt sách của ngành Tuyên giáo và Dân vận chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 16/1/2026, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Phần 2: Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Phần 3: Quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của ngành tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, nhấn mạnh, điểm nổi bật xuyên suốt, đồng thời là giá trị cốt lõi của cuốn sách là việc làm rõ bước chuyển quan trọng từ tư duy lý luận sang hành động thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Qua đó cho thấy, sau khi nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng được ban hành, các cấp, các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, mô hình và cách làm thiết thực, bám sát đời sống xã hội cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tư duy công tác có sự đổi mới rõ nét, kết hợp chặt chẽ giữa truyền đạt, quán triệt với đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng nhân dân; lấy hiệu quả thực tiễn, mức độ đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt đông.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ về quá trình biên soạn cũng như nội dung cuốn sách.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn được biên soạn và xuất bản nhằm tổng kết một cách hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn, phản ánh sâu sắc, toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo và dân vận - hai bộ phận trực tiếp tạo nên sức mạnh tư tưởng, trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuốn sách đã tổng quan những định hướng chiến lược mà Đại hội XIII đã xác định đối với ngành tuyên giáo và dân vận, nhấn mạnh các quan điểm cốt lõi như: kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Ông Hà Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhận xét về cuốn sách.

Ông Hà Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (cũ) đánh giá, cuốn sách có 5 giá trị nổi bật:

Thứ nhất, giá trị lý luận sâu sắc: Cuốn sách góp phần bổ sung, phát triển lý luận về công tác tuyên giáo và dân vận trong điều kiện Đảng cầm quyền, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng; làm rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo và dân vận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định công tác tư tưởng là “đi trước mở đường”, giữ vai trò định hướng quan trọng trong việc củng cố đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ hai, giá trị thực tiễn phong phú: Cuốn sách phản ánh chân thực, sinh động những kết quả nổi bật của ngành, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ rõ khó khăn, thách thức và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới.

Thứ ba, giá định hướng và lan tỏa: Cuốn sách góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy lý luận gắn với thực tiễn, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận.

Thứ tư, phương hướng và hành động: Cuốn sách nêu rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; yêu cầu đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận phải bản lĩnh, tâm huyết, sâu sát cơ sở; phương thức tuyên truyền, vận động phải linh hoạt, sáng tạo, coi trọng đối thoại, thuyết phục, nêu gương, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Thứ năm, thời cơ và thách thức: Trước những thời cơ và thách thức đan xen, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ cùng với sự gia tăng chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, cuốn sách cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để các cấp, các ngành vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể.

GS.TS. Phùng Hữu Phú cho rằng, có lẽ đây là ấn phẩm đầu tiên viết về công tác tuyên giáo gắn kết chặt chẽ với công tác dân vận. Trước đây, viết về tuyên giáo đã nhiều, viết về dân vận cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên hai lĩnh vực này được đặt trong một chỉnh thể thống nhất.

Sự gắn kết này không phải là sự “kết hợp cơ học” mà là kết hợp biện chứng, mở ra tư duy mới, nội hàm mới và phương thức hoạt động mới trong công tác tuyên giáo và dân vận.

Ấn phẩm này thể hiện rõ cách nhìn, công tác tuyên giáo và công tác dân vận được nhìn nhận như một đôi cánh của một thực thể thống nhất.

GS.TS. Phùng Hữu Phú cho rằng, đây là ấn phẩm đầu tiên viết về công tác tuyên giáo gắn kết chặt chẽ với công tác dân vận.

Cuốn sách được trình đẹp, trang trọng, nội dung phong phú, phân tích khá toàn diện và sâu sắc những bước chuyển từ tư duy lý luận sang hành động thực tiễn, tổng kết những kết quả nổi bật, những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trên cơ sở đó, cuốn sách tiếp tục phân tích bối cảnh mới, yêu cầu mới, thách thức mới, xác định quan điểm, định hướng, nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Việc ra mắt cuốn sách đúng vào thời điểm chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng càng làm cho cuốn sách thêm phần ý nghĩa.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác tư tưởng, vận động quần chúng; qua đó góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, bảo đảm lý luận của Đảng thực sự soi đường cho hành động. Để lan tỏa sâu rộng giá trị của cuốn sách, NXB phát hành sách trên trang thông tin điện tử Stbook.vn và Thuviencoso.vn.