Ra mắt chuyên trang AZReal: Nơi tổng hợp thông tin, phân tích dự án bất động sản

Chuyên trang là kênh thông tin và tư vấn bất động sản do Founder Phong Lê dẫn dắt, được phát triển theo định hướng cập nhật dữ liệu mới nhất, chuẩn hoá thông tin và giảm nhiễu tin thị trường, nhằm giúp người có thể rút ngắn thời gian ra quyết định bằng hệ thống nội dung có cấu trúc và phân tích chuyên sâu.

Ông Phong Lê - Founder AZReal - nhấn mạnh: “AZReal định vị vai trò đối tác chiến lược là tư vấn có trách nhiệm, không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn đồng hành cùng khách hàng bằng kịch bản nắm giữ và kiểm soát rủi ro.

Giai đoạn ra mắt, chuyên trang tập trung ba dự án trọng điểm: The Global City, Grand Marina Saigon và Masterise Homes Cần Giờ, thể hiện rõ chiến lược trở thành đối tác toàn diện của chủ đầu tư Masterise Homes”.

Vì sao chuyên trang AZReal được ra mắt ở thời điểm thị trường sàng lọc

Thị trường bất động sản cao cấp bước vào giai đoạn mà thông tin không còn là lợi thế cạnh tranh, trong khi năng lực phân tích và khả năng kiểm soát rủi ro mới là yếu tố quyết định.

Khách hàng hiện nay thường gặp một nghịch lý: Càng nhiều nội dung, càng khó xác định đâu là dữ liệu quan trọng cần xem trước khi xuống tiền.

Chuyên trang https://azreal.vn/ ra đời để giải quyết khoảng trống đó bằng một hệ quy chiếu nhất quán và chuẩn hoá.

Thay vì cung cấp thông tin dàn trải, doanh nghiệp tập trung chuẩn hóa nội dung theo các lớp dữ liệu mà khách hàng thật sự cần.

“Khách hàng không thiếu thông tin, họ thiếu một hệ quy chiếu nhất quán để biết nên xem biến số nào trước, biến số nào sau, và biến số nào quyết định thanh khoản”, ông Phong Lê, Founder AZReal, phát biểu.

Cách tiếp cận này giúp khách hàng giảm sai lầm phổ biến là mua theo cảm xúc hoặc kỳ vọng ngắn hạn, đặc biệt khi làm việc với các dự án quy mô lớn của Vinhomes và Masterise Homes.

Các dự án trọng điểm trên chuyên trang AZReal

Trong giai đoạn ra mắt, chuyên trang AZReal tập trung ba dự án tiêu biểu, đại diện cho ba nhóm nhu cầu phổ biến của khách hàng cao cấp.

The Global City được doanh nghiệp đặt vào nhóm dự án đô thị quy mô 117ha, với bài toán giá trị gắn với quy hoạch tổng thể, khả năng hình thành cộng đồng cư dân chất lượng và nhịp thương mại – dịch vụ theo thời gian.

Phối cảnh dự án Global City trên chuyên trang AZReal.

Grand Marina Saigon là đại diện của nhóm tài sản trung tâm, nơi giá trị nằm ở vị trí lõi đô thị, tiêu chuẩn bàn giao và tiêu chuẩn vận hành khác biệt.

Thực tế dự án Grand Marina Saigon.

Masterise Homes Cần Giờ được đặt trong bối cảnh bất động sản biển gần TP.HCM, nơi giá trị tăng trưởng phụ thuộc mạnh vào nhịp hình thành điểm đến và tần suất quay lại của tệp khách.

Dự án nằm trong Vinhomes Green Paradise và quỹ đất thuộc phân khu Vịnh Tiên, kề Paradise Lagoon 800ha.

Tại đây, chuyên trang triển khai nội dung theo hướng làm rõ đặc thù bất động sản biển: mùa vụ, chi phí vận hành – bảo trì, và mức độ phân hóa theo trục cảnh quan ven Biển hồ.

Cam kết nguyên tắc vận hành chuyên trang AZReal

AZReal giới thiệu chuyên trang như một phần trong chiến lược nâng chuẩn tư vấn khi làm đại lý chiến lược cho Vinhomes và Masterise Homes.

Theo định hướng của ông Phong Lê, đại lý chiến lược không dừng ở việc cung cấp giỏ hàng hay hỗ trợ thủ tục, mà phải giúp khách hàng giảm rủi ro bằng kịch bản nắm giữ phù hợp ngân sách.

Theo đó, doanh nghiệp cam kết ba nguyên tắc vận hành nội dung trên chuyên trang.

Thứ nhất, thông tin được tổ chức nhất quán theo cấu trúc, giúp khách hàng dễ kiểm tra và đối chiếu.

Thứ hai, phân tích bám các biến số tác động trực tiếp đến quyết định mua, tránh mô tả chung chung.

Thứ ba, khuyến nghị luôn đi kèm kịch bản nắm giữ theo ngân sách, giúp khách hàng chủ động dòng tiền thay vì chỉ nhìn lợi nhuận kỳ vọng.

AZReal ra mắt chuyên trang với mục tiêu tạo một điểm truy cập tập trung, nơi khách hàng có thể tiếp cận thông tin dự án theo cấu trúc rõ ràng và có giá trị sử dụng trực tiếp cho quyết định mua ở hoặc đầu tư. Nền tảng này được vận hành theo định hướng minh bạch, nhất quán và bám các biến số tác động đến giá trị tài sản, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian sàng lọc và giảm rủi ro mua sai kỳ vọng. Doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ trở thành kênh đồng hành dài hạn, hỗ trợ khách hàng chọn đúng sản phẩm và thiết kế kịch bản nắm giữ phù hợp ngân sách.