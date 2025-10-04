Quy mô của 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng lựa chọn làm nhà ở xã hội

(VTC News) -

Một trong những doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Xây dựng nhắc đến là Vingroup, đây là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, doanh thu thuần của Vingroup đạt 46.312 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.265 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2025 đạt 4.509 tỷ đồng, tăng 120%. Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 964.439 tỷ đồng, tăng 15% so với 31/12/2024.

Vingroup có cả một hệ sinh thái với nhiều lĩnh vực như: VinFast là trụ cột công nghệ - công nghiệp, 6 tháng đầu năm tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, với việc bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tại thị trường trong nước, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với 67.569 xe được bàn giao.

Vingroup là một trong những tập đoàn tư nhân lớn mạnh với đa ngành nghề.

Vinhomes tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 138.200 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với tổng doanh thu vận hành đạt 7.900 tỷ đồng.

Vingroup cũng ghi nhận nhiều đột phá nổi bật trong các lĩnh vực khác thuộc hệ sinh thái như giáo dục, y tế.

Một doanh nghiệp khác cũng được Bộ Xây dựng lựa chọn là Sun Group. Ngày 6/9 vừa qua, tập đoàn này chính thức nâng vốn điều lệ từ 10.828 tỷ đồng lên 22.628 tỷ đồng, tăng thêm 11.800 tỷ đồng, tương đương gần 900 triệu USD.

Sun Group hoạt động đa ngành, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp, phát triển hạ tầng, ngân hàng tài chính, tạo ra những công trình đẳng cấp quốc tế như Bà Nà Hills, cáp treo Fansipan, Cầu Vàng và các tổ hợp vui chơi giải trí Sun World.

Bà Nà Hills tại Đà Nẵng là một trong những công trình để lại nhiều dấn của Sun Group.

Mới đây, Sun Group được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn làm nhà đầu tư Kku dịch vụ du lịch phức hợp có casino tại Vân Đồn, quy mô hơn 244 ha với tổng vốn lên tới 2 tỷ USD.

Tại Khánh Hòa, Sun Group cùng lúc triển khai hai dự án đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn với diện tích 4.019 ha, tổng vốn đầu tư hơn 68.600 tỷ đồng.

Ở Kiên Giang, công ty thành viên của tập đoàn - cảng hàng không Mặt Trời - được giao đầu tư mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch và chuẩn bị cho APEC 2027.

Không chỉ dừng lại ở bất động sản và hạ tầng, Sun Group còn mở rộng sang hàng không. Ngày 19/8, hãng Sun PhuQuoc Airways đã đón ba tàu bay Airbus mới, nâng tổng số lên 8 chiếc trong năm nay. Hãng dự kiến mở bán vé từ tháng 10 và khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 11/2025.

Ngoài Vingroup và Sun Group, hàng loạt các ông lớn khác cũng được Bộ Xây dựng lựa chọn giới thiệu như: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP); Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng ; Công ty cổ phần đầu tư Nam Long; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC); Tổng công ty cổ phần Vinaconex (VCG).

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập từ năm 1989. Tính đến nay, HUD đã và đang triển khai 25 khu đô thị mới tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, cung cấp hơn 8 triệu m² sàn nhà ở, đáp ứng nhu cầu của hàng chục vạn hộ gia đình, trong đó có nhiều người dân có thu nhập trung bình và thấp, các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở với tổng diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành hơn 250.000 m².

HANCORP được biết đến với việc thi công nhiều công trình quan trọng có ý nghĩa về chính trị, quân sự, kinh tế, quốc phòng như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội trường Ba Đình, Nhà hát lớn TP Hà Nội, Khách sạn quốc tế Hồ Tây, Tháp Hà Nội, Khách sạn Daewoo, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Tòa nhà KEANGNAM, ROYAL CITY...

Công ty cổ phần đầu tư Nam Long cũng được biết đến với nhiều khu đô thị mới như: Akari City, Mizuki Park, Waterpoint, Nam Long Hải Phòng, Nam Long Cần Thơ, Nam Long Đại Phước, Khu đô thị Izum City, Khu đô thị Nam Long 2 Cần Thơ… và một số dự án như: Flora Anh Đào, Flora Fuji, Flora Kikyo, Flora Novia…

Tổng công ty cổ phần Vinaconex (VCG) cũng là một "ông lớn" trong lĩnh vực xây dựng. Doanh thu thuần của Vinaconex 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7.008 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 508 tỷ đồng, thực hiện được 42,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm 2025.

Vinaconex hiện đang triển khai nhiều dự án lớn như: Green Diamond số 93 Láng Hạ (Hà Nội); Dự án khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 (Quảng Ninh); triển khai bán hàng tại Dự án khu đô thị Đại lộ Hoà Bình (Quảng Ninh), khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (Hải Phòng)…

Nhiều doanh nghiệp được Bộ Xây dựng lựa chọn khác cũng đều là những đơn vị đã có tên tuổi trên thị trường bất động như: Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12); Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc; Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC; Công ty TNHH thương mại xây dựng Đức Mạnh; Công ty TasecoLand; Công ty cổ phần Cát Tường; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô; Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CCI).

Trong đó, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn được biết đến khi đã tham gia thi công như dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình...Trường Sơn cũng góp mặt trong các liên danh trúng thầu dự án Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành...

Công ty TasecoLand thì góp mặt trong các dự án như: Dự án Tòa nhà hỗn hợp Alacarte Hạ Long (Quảng Ninh); dự án Khách sạn, văn phòng kết hợp TTTM tại Khu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake (Hà Nội), 4 dự án tại Thanh Hóa, 4 dự án tại Khu đô thị Đoàn ngoại giao (Hà Nội) và các dự án tại Hưng Yên, Quảng Bình, Hòa Bình, Huế...