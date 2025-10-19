Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

(VTC News) -

Từ ngày 1/10/2025, 13 hãng hàng không quốc tế gồm Emirates, Singapore Airlines, EVA Air, Thai Airways, AirAsia, Air Busan, China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Tigerair, Starlux và Asiana Airlines ban hành lệnh cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay cho các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại, laptop, máy tính bảng....

Trong số này, 4 hãng gồm Singapore Airlines, Thai Airways, AirAsia và Cathay Pacific đang khai thác các đường bay đến và đi Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa hành khách Việt thường xuyên bay quốc tế hoặc quá cảnh tại các trung tâm hàng không trong khu vực sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp vì quy định mới.

Nhiều hãng hàng không cấm hành khách sử dụng sạc pin dự phòng trên máy bay. (Ảnh: VOV)

Trước đó, vào tháng 2/2025, Vietnam Airlines cũng đã công bố quyết định cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên toàn bộ chuyến bay của VAG, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco. Quyết định cấm sử dụng pin dự phòng lithium được Vietnam Airlines đưa ra nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách và phi hành đoàn.

Vietnam Airlines cũng trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói trên máy bay để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium.

Găng tay cách nhiệt và túi chống cháy được trang bị trên các chuyến bay Vietnam Airlines. (Ảnh: VOV)

Hãng hàng không Vietjet cũng yêu cầu hành khách không được cắm sạc pin dự phòng dưới mọi hình thức, cũng như không được dùng pin dự phòng để sạc các thiết bị cá nhân trong suốt chuyến bay.

Các chuyên gia hàng không khẳng định quy định này không phải cấm mang pin dự phòng mà cấm sử dụng trong quá trình bay. Hành khách vẫn có thể mang theo pin đạt chuẩn, miễn là đặt ở vị trí dễ quan sát và tách biệt khỏi hành lý xách tay. Cơ quan chức năng khuyến cáo nên kiểm tra kỹ quy định của từng hãng trước khi khởi hành để tránh bị từ chối vận chuyển.

Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), pin lithium được xem là vật dụng tiềm ẩn rủi ro cao do có thể phát nhiệt, chập mạch hoặc cháy nổ khi bị hư hại. Thời gian qua, nhiều hãng bay ghi nhận các vụ việc pin dự phòng phát khói, gây cháy trong khoang khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.