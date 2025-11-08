Quảng Ngãi: Sau tiếng nổ lớn, đất đá trút ào ạt xuống đường dẫn vào làng du lịch

(VTC News) -

Chiều 8/11, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận thông tin trên.

Theo ông Quang, khoảng 10h cùng ngày, khu vực quả đồi cao 90m cạnh taluy dương của tuyến đường chính dẫn vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó đất đá đổ ập xuống, vùi lấp tuyến đường.

Tuyến đường dẫn vào làng du lịch bin vùi lấp. (Ảnh: Đ.S)

Khối lượng đất đá sạt trượt lên đến hàng nghìn m³, khiến giao thông ách tắc. Du khách không thể vào làng tham quan, nghỉ dưỡng; còn người dân trong làng, muốn ra trung tâm xã phải đi đường vòng với quãng đường xa hơn.

UBND xã Măng Ri đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo hai đầu tuyến đường và tạm thời cấm người dân, du khách đi qua khu vực nguy hiểm.

Theo lãnh đạo UBND xã Măng Ri, thời điểm xảy ra tiếng nổ, trời đang nắng. Đây là sự cố bất thường và nguy hiểm nên địa phương đã báo cáo tỉnh để có hướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn các khu dân cư trên núi cao.

Được biết, cũng ở Quảng Ngãi, trong đêm bão số 13 đổ bộ đất liền, chính quyền xã Ba Vì triển khai sơ tán khẩn cấp 23 hộ dân ra khỏi khu vực xuất hiện vết nứt núi.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 6/11, lãnh đạo UBND xã nhận được tin báo của Trưởng thôn Tà Noát về việc có dấu hiệu xuất hiện vết nứt ở núi Wang Với, nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho 23 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu sống dưới chân núi.

Ngay lập tức, xã Ba Vì chỉ đạo cho Tổ xung kích địa phương tiếp cận hiện trường, vận động sơ tán các hộ dân đến ở xen ghép tại nhà dân kiên cố trong thôn.