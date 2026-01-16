Quân đội, công an sử dụng mọi lực lượng, phương tiện hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung'

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" sáng 16/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, trong khắc phục hậu quả thiên tai, chúng ta đã sử dụng tất cả mọi lực lượng, rất nhiều các loại phương tiện.

"Có lẽ lần đầu tiên chúng ta sử dụng các loại UAV, các phương tiện bay không người lái để khắc phục hậu quả, đưa các hàng cứu trợ đến các vùng mà bị chia cắt", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang. (Ảnh: VGP)

Chia sẻ về quá trình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin, khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12/1.

"Đầu tiên tôi xác định xong trước ngày 10/1, nhưng đến mùng 10/1 thì anh em đã chuẩn bị ba lô khăn gói về và bàn giao mùng 10 là xong. Như vậy anh em rất cố gắng bằng mọi cách. Ngoài việc sửa chữa theo chỉ tiêu, theo giao nhiệm vụ, ví dụ như xây mới hơn 600 nhà, sửa chữa gần 400 nhà, chúng tôi cũng còn làm nhiều việc khác.

Tất cả các lực lượng tham gia đều làm cả các việc khác, không chỉ việc Thủ tướng giao. Ví dụ việc làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm thì không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình", Bộ trưởng Quốc phòng nói.

Theo Bộ trưởng, nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân.

"Có nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá rồi đồng chí Chính ủy Quân khu 5 cũng tham gia xây dựng", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang nhắc lại thời điểm cơn bão số 8, số 7 đi qua, Thủ tướng cũng giao cho Quân đội xây dựng lại hàng trăm căn nhà cho người dân ở Điện Biên, Sơn La. Lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng phối hợp để hoàn thành trước thời hạn. Đây là sức lan tỏa đến tất cả mọi người, sức lan tỏa đến tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Chia sẻ thêm, Đại tướng Phan Văn Giang cho hay, sau khi các căn nhà được hoàn thiện, Thủ tướng đã trao đổi về việc trang bị tivi để bà con theo dõi thời sự, đặc biệt là thông tin về Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó, Quân đội xác định hỗ trợ đồng bộ các vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh, nồi niêu, bát đĩa và quần áo, nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân vùng bị thiên tai.

"Chúng tôi cũng đã xác định ngoài tivi, thì có cả tủ lạnh, nồi xoong, bát đĩa và quần áo cho bà con. Quân đội chúng tôi cũng xây dựng, cũng may quần áo dân sự cấp cho các địa phương. Nếu tính ra con số thì gần xấp xỉ 1.000 tấn lương khô cấp trong đợt mưa lũ vừa rồi để giúp cho bà con.

Như vậy, đây vừa là sự cố gắng vừa là sáng kiến, sự chủ động của lãnh đạo chỉ huy các cấp". "Ai cũng đóng góp, ai cũng trách nhiệm. Lụt chưa rút hết nhưng khi thấy các gia đình về là các khu đã tập trung lương thực thực phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đi "xin" đồ hỗ trợ dân

Nêu ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức cho biết, ngày 10/12, Bộ Công an tổ chức tổng kết chiến dịch Quang Trung tại thành phố Đà Nẵng, một xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của TP Đà Nẵng.

"Qua quá trình tổng kết, chúng ta khẳng định tinh thần 'Vì Nhân dân phục vụ', hết lòng phụng sự Nhân dân. Nơi nào dân cần, nơi nào dân khó, đều có lực lượng Công an Nhân dân", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói.

Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức. (Ảnh: VGP)

Sau khi có chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mệnh lệnh của Bộ trưởng Công an, toàn lực lượng Công an tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, không có ai từ chối nhiệm vụ hay kêu ca vất vả, khó khăn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh của Bộ trưởng.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Công an các địa phương đã rà soát, sàng lọc những cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ về xây dựng để huy động. Những người có kỹ thuật, trình độ được huy động để chủ động triển khai ngay khi có mệnh lệnh, không chờ đợi.

"Bên cạnh đó, các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các địa phương cũng rất tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ cho bà con. Người thì xin cửa, người xin bát đĩa, người xin tủ lạnh, tivi... Nhờ vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, sự năng động của Công an địa phương đã hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân rất nhiều, giúp giá trị thực tế của các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói.

Lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, thông qua Chiến dịch cho thấy lực lượng Công an nhân dân có đủ bản lĩnh, trình độ và năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong khi thực hiện chiến dịch, các nhiệm vụ chuyên môn khác vẫn được đảm bảo: Cảnh sát giao thông vẫn tuần tra; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vẫn cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát Cơ động vẫn tuần tra đêm; lực lượng An ninh, Điều tra, Cảnh sát Hình sự vẫn thực hiện phá án và bắt tội phạm.

"Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt các công tác hỗ trợ Nhân dân", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết.

Về phương hướng thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị lực lượng Công an các địa phương tiếp tục hỗ trợ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hoàn thiện các thủ tục hành chính, giấy tờ, sổ đỏ về đất đai cho bà con sau khi ổn định chỗ ở.