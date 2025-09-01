PTT Nguyễn Hòa Bình: Hãy để những lỗi lầm mãi ở lại phía sau cánh cổng trại giam

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề cập khi phát biểu tại lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước tại Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), diễn ra sáng 1/9.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao "Giấy chứng nhận đặc xá" cho người được đặc xá. (Ảnh: VGP)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng chúc mừng các phạm nhân của Trại giam Phú Sơn 4 được hưởng đặc xá trong đợt này.

"Giờ đây, có lẽ giây phút mà các anh, chị mong chờ nhất là thời khắc được trở về, đoàn tụ cùng gia đình, ôm lấy những người thân yêu, hòa nhập với xã hội; cánh cửa cuộc đời một lần nữa dang rộng trước mắt. Đặc xá mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường mới, con đường phía trước chắc chắn sẽ không chỉ có hoa hồng", Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình nói.

Nhận định sẽ có những khó khăn, thách thức của cuộc sống mưu sinh, có thể có cả những ánh mắt e dè, định kiến đâu đó và cả những cám dỗ, lôi kéo của người xấu, song Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình tin tưởng với những gì được học tập, rèn luyện và nghị lực được tôi luyện ở nơi này, các phạm nhân được đặc xá có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn đó.

"Hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm. Những năm tháng phải trả giá sau song sắt chắc chắn là một bài học đau xót và đắt giá, không chỉ của riêng anh, chị mà còn là nỗi dằn vặt của cha mẹ, vợ con, và của những người thân yêu. Từ hôm nay, hãy để những lỗi lầm đó mãi mãi ở lại phía sau cánh cổng trại giam, để vui vẻ, tự tin bước tiếp chặng đời còn lại", Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình nhắn nhủ.

Phó Thủ tướng nêu rõ mong mỏi của Đảng, Nhà nước và chính người thân của những phạm nhân được đặc xá là họ hãy sống một cuộc đời lương thiện, trở thành người con hiếu thảo, người chồng, người cha có trách nhiệm, người công dân tốt cho xã hội.

Không có gì quý giá hơn niềm vui đoàn tụ gia đình, không có gì vui vẻ hơn việc nhìn thấy các anh chị trở thành một người lương thiện, có ích.

"Dân tộc ta đang tràn trề khí thế, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng vì hạnh phúc của Nhân dân. Các anh chị cần và phải trở thành thành viên tích cực có trách nhiệm trong công cuộc chấn hưng đất nước, chứ không phải là những cản trở", Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh.

Với các phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình mong họ không nản lòng. Chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước luôn rộng mở cho những ai thực tâm hối cải. Cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, cải tạo để sớm đến ngày được đoàn tụ.

Để công tác tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả cao, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương phải có kế hoạch cụ thể, thực hiện hiệu quả các chính sách của Nhà nước về tín dụng đối với những người chấp hành xong án phạt tù.

Ông dẫn thực tế, đến nay, khi thực hiện các Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, có hơn 6.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền trên 500 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, đây là kết quả rất có ý nghĩa.

Lãnh đạo Chính phủ cũng kêu gọi các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân luôn dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Niềm vui vỡ òa ngày trở về với gia đình, người thân. (Ảnh: VGP)

"Chúc các anh, chị phạm nhân được đặc xá chân cứng đá mềm, vững bước trên con đường mới, nhanh chóng ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước phồn vinh.

Chúc các anh, chị phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Phú Sơn 4 luôn giữ vững niềm tin và ý chí, nỗ lực thi đua, phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tốt hơn nữa để sớm trở về đoàn tụ với gia đình và xã hội", Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình phát biểu.