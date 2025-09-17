Phụ huynh băn khoăn về khoản đóng góp 40 triệu đồng mua tivi

Chia sẻ với VietNamNet, một phụ huynh có con học tại Trường THCS Mỹ Đình 2 (Hà Nội) cho hay mới đây, trong cuộc họp giữa ban phụ huynh và lãnh đạo nhà trường, cô hiệu trưởng cho biết trong các dịp đặc biệt, nhà trường phải thuê máy trình chiếu cho học sinh xem, chi phí lên tới 15 triệu đồng/lần, rất tốn kém.

Một phụ huynh đại diện ban thường trực đưa ra phương án tặng nhà trường chiếc tivi 100inch trị giá 40 triệu đồng, trong đó 7 lớp khối 6, mỗi lớp đóng 3 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ vận động từ các khối lớp khác, trung bình 1 triệu đồng/lớp. Lý do là học sinh lớp 6 mới vào, không phải đóng tiền điều hòa do các lớp đã ra trường để lại nên “ủng hộ” nhiều hơn.

“Nhiều phụ huynh bức xúc, cho rằng ban đại diện thường trực là ‘cánh tay nối dài của trường’. Nhiều người đã đứng lên phản đối ngay trong cuộc họp vì cho rằng chưa có ý kiến đồng thuận của phụ huynh các lớp”, chị kể.

Cũng theo phụ huynh này, cha mẹ hoàn toàn ủng hộ việc đóng góp để nâng cao chất lượng dạy và học của con em mình, nhưng việc mua tivi trị giá hàng chục triệu mà không trực tiếp phục vụ việc học tập hàng ngày là quá lãng phí.

Ngoài tiền mua tivi, các phụ huynh còn bức xúc khi phải nộp thêm tiền sơn sửa, mua rèm cửa cho lớp học. Tổng các khoản này lên tới gần chục triệu đồng/lớp.

Lễ khai giảng của Trường THCS Mỹ Đình 2.

Về vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, bà Bùi Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 2 khẳng định nhà trường không vận động, yêu cầu phụ huynh phải mua tivi cho trường.

“Cuối tháng 8, nhà trường họp với ban phụ huynh thông báo về kế hoạch khai giảng, trong đó nêu năm nay các con sẽ dự phần lễ tại lớp. Vì đường truyền wifi của trường yếu, nhà trường mong phụ huynh hỗ trợ về đường mạng để các con có thể xem lễ khai giảng trực tuyến thuận lợi.

Tuy nhiên, vì phụ huynh lo lắng nếu đường truyền mạng không tốt sẽ mất đi ý nghĩa của buổi khai giảng, nên đề xuất mua một chiếc tivi màn hình lớn để tất cả học sinh cùng ngồi dưới sân tham dự cho khai giảng thật long trọng. Việc này là phụ huynh chủ động đề xuất, nhà trường không yêu cầu, đòi hỏi gì cả”, bà Lan nói.

Vị hiệu trưởng này cũng cho hay sau khi có đề xuất như vậy, ban phụ huynh trường cũng xin ý kiến của cha mẹ đại diện các lớp và đều nhận được sự đồng tình. Ban đầu, các phụ huynh đề xuất mua chiếc tivi 75 inch, nhưng sau đó quyết định mua tivi 100 inch.

“Đây là sự chia sẻ của phụ huynh với nhà trường. Ban phụ huynh khi triển khai cũng không bổ đầu người mà đều dựa trên tinh thần tự nguyện”, vị hiệu trưởng nói.

Trước phản ánh của phụ huynh, bà Lan cho biết sẽ trao đổi lại với ban phụ huynh trường và ban phụ huynh của các lớp.

“Nếu có tivi, các con được hoạt động trải nghiệm dưới sân trường hàng tuần sẽ rất hữu ích, nhưng nếu phụ huynh có ý kiến trái chiều, nhà trường cũng sẵn sàng trả lại tivi cho phụ huynh”, vị hiệu trưởng này cho hay.