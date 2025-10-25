Phỏng vấn 'ngược' nhà tuyển dụng thế nào cho hiệu quả?

(VTC News) -

Đặt câu hỏi mở

Khi phỏng vấn “ngược” nhà tuyển dụng trong các buổi phỏng vấn tìm việc làm ở Hà Nội, TP.HCM… bạn nên ưu tiên những câu hỏi mở thay vì hỏi kiểu “có” hay “không”. Vì sao? Vì câu hỏi mở sẽ khơi gợi nhiều thông tin hơn, giúp bạn hiểu sâu hơn về công ty và công việc.

Ví dụ, thay vì hỏi “Công ty có giờ làm việc linh hoạt không?”, bạn có thể hỏi: “Anh/chị có thể chia sẻ thêm về cách công ty hỗ trợ nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống không ạ?”. Cách hỏi như vậy không chỉ giúp bạn thu thập được thông tin thực tế mà còn tạo cảm giác trò chuyện thoải mái, tự nhiên hơn với nhà tuyển dụng.

Hỏi vì bạn cần biết, đừng hỏi cho có

Nhiều bạn đi phỏng vấn hay chuẩn bị sẵn vài câu hỏi “cho đúng bài” như để chứng tỏ mình chuyên nghiệp. Nhưng rồi khi hỏi thì lại hời hợt, không quan tâm mấy đến câu trả lời. Thật ra, người đối diện quan sát là biết bạn hỏi cho có hay hỏi vì thực sự muốn biết.

Thay vì vậy, hãy tự hỏi: “Mình còn lăn tăn điều gì?”, “Mình muốn một nơi làm việc như thế nào?”, “Mình có thể gắn bó ở đây lâu dài không?”

Cứ hỏi những gì bạn cần biết để đưa ra quyết định đúng cho bản thân. Câu hỏi thành thật và xuất phát từ sự quan tâm thật sự luôn tạo thiện cảm, vì nó cho thấy bạn nghiêm túc với công việc, chứ không phải chỉ đang “đi thử xem sao”.

Tránh hỏi những gì đã có sẵn trong mô tả công việc hoặc trên web

Trước buổi phỏng vấn, chắc chắn bạn nên và cần đọc kỹ mô tả công việc cũng như thông tin cơ bản về công ty. Vì thế, nếu trong mô tả công việc đã ghi rõ bạn sẽ làm việc trong team marketing 5 người thì đừng hỏi “Team hiện tại có bao nhiêu người ạ?”. Câu này không chỉ dư thừa mà còn khiến nhà tuyển dụng nghĩ bạn chưa tìm hiểu kỹ.

Thay vào đó, hãy đi xa hơn một chút. Ví dụ: “Team hiện có những vai trò nào? Vị trí này sẽ phối hợp chính với ai?”. Đây là kiểu câu hỏi giúp bạn hiểu rõ hơn về cách vận hành của team và vị trí của bạn trong đó. Nó cũng cho thấy bạn đã tìm hiểu trước và đang quan tâm thật sự đến cách mình sẽ làm việc, chứ không chỉ hỏi cho có.

Đừng hỏi như đang chất vấn

“Phỏng vấn ngược” là để hai bên hiểu nhau rõ hơn, không phải để “soi” hay “bóc phốt” công ty. Dù trước đây bạn từng gặp chuyện không hay ở nơi làm cũ, cũng đừng mang tâm thế phòng thủ hoặc cảnh giác quá mức vào buổi phỏng vấn mới. Điều đó dễ khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, thiếu thiện chí.

Ví dụ, nếu bạn đọc được một số tin không tích cực về công ty, thay vì hỏi kiểu đối đầu như “Tôi thấy công ty anh/chị từng có vụ nghỉ việc hàng loạt, lý do là gì vậy?” thì bạn có thể nhẹ nhàng hơn một chút “Em có đọc một số thông tin trên mạng về công ty trong giai đoạn chuyển đổi vừa rồi. Không biết điều đó ảnh hưởng thế nào đến hoạt động hiện tại ạ?”

Đừng hỏi về lương thưởng quá sớm

Chuyện lương thưởng ai cũng quan tâm, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu bạn vừa ngồi xuống đã hỏi ngay “Lương bao nhiêu vậy ạ?” thì dễ khiến nhà tuyển dụng nghĩ bạn chỉ đang quan tâm đến quyền lợi, chứ chưa thực sự hiểu rõ hoặc hứng thú với công việc.

Trừ khi phía công ty chủ động nhắc đến, bạn nên ưu tiên tìm hiểu kỹ về vị trí, vai trò, môi trường làm việc trước đã. Khi cả hai bên đều thấy có tiềm năng hợp tác, thì việc nói đến mức lương sẽ hợp lý và tự nhiên hơn rất nhiều.

Thay vì hỏi thẳng tuột, bạn có thể dùng một cách nói khéo hơn như “Không biết công ty đang có ngân sách dự kiến cho vị trí này trong khoảng nào, để em cân nhắc mức phù hợp với kỳ vọng và đóng góp của mình”. Cách hỏi này vừa lịch sự, vừa thể hiện rằng bạn nghiêm túc và có suy nghĩ về giá trị mình mang lại, chứ không chỉ đi “săn” mức lương cao nhất.

Luôn chuẩn bị sẵn vài câu hỏi dự phòng

Có những buổi phỏng vấn mà nhà tuyển dụng nói rất đầy đủ, đến mức bạn cảm thấy chẳng còn gì để hỏi thêm. Tuy nhiên, nếu kết thúc buổi trò chuyện mà bạn chỉ cười trừ và nói “Dạ, em không có câu hỏi gì ạ” thì hơi tiếc.

Việc bạn đặt câu hỏi, dù chỉ 1–2 câu đơn giản vẫn thể hiện rằng bạn có sự quan tâm và chuẩn bị. Trong trường hợp bí ý, bạn có thể dùng những câu hỏi mở, không quá “kỹ thuật” nhưng lại tạo kết nối rất tốt. Ví dụ như: “Anh/chị đã gắn bó với công ty bao lâu rồi? Điều gì khiến anh/chị vẫn thấy hứng thú với công việc ở đây?" hay “Nếu được nhận, em nên chuẩn bị gì để bắt nhịp nhanh nhất với vị trí này?”.

Những câu hỏi kiểu này vừa cho bạn thêm góc nhìn thực tế, vừa khiến nhà tuyển dụng cảm thấy bạn là người nghiêm túc và có thiện chí hợp tác lâu dài.

Phỏng vấn không phải là bài kiểm tra mà là một cuộc trò chuyện hai chiều. Bạn không chỉ đang được đánh giá mà cũng đang đánh giá lại nơi mình sắp gắn bó. Vậy nên, bạn hoàn toàn có quyền “phỏng vấn ngược” để hiểu rõ hơn về công việc, về người quản lý, về môi trường xung quanh.

Quan trọng là hỏi đúng, hỏi khéo và hỏi với tinh thần cầu thị, muốn hiểu chứ không phải “bắt bẻ”. Đó chính là cách để bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, đồng thời giúp bản thân đưa ra quyết định đúng đắn sau buổi phỏng vấn xem nơi này có thực sự phù hợp với mình không.