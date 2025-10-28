Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đẩy mạnh chống khai thác IUU

(VTC News) -

Chiều 28/10, chủ trì cuộc họp thứ 19 Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác phòng, chống khai thác IUU đang ở giai đoạn cao điểm.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là các hình thức và mức xử phạt bổ sung, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương ven biển rà soát, thống nhất dữ liệu quản lý tàu cá, người và cơ sở hạ tầng nghề cá; sớm ban hành tiêu chí công nhận cảng đủ điều kiện đăng ký tàu neo đậu, xuất bến và cập bến; hướng dẫn địa phương lập danh mục các cảng đủ điều kiện, đề xuất cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ và quản lý dữ liệu.

Với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đúng thời hạn; kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các chủ tàu không chấp hành nộp phạt; đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao trong xử lý các vụ việc có yếu tố quốc tế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tăng cường truyền thông, đẩy mạnh chống khai thác IUU.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông trong triển khai chống khai thác IUU. Các thông điệp truyền thông cần thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là việc tháo gỡ IUU không phải là ứng phó bị động mà là nhiệm vụ lâu dài, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Việt Nam; làm rõ cách tiếp cận từ gốc, bao gồm hoàn thiện luật pháp, ứng dụng công nghệ và bảo đảm sinh kế cho ngư dân… Các địa phương ưu tiên hơn cho công tác truyền thông, chuyển đổi tư duy và cách thức truyền đạt để tạo chuyển biến thực chất".

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tuần qua, các địa phương được hướng dẫn về thực hiện đăng ký, cấp giấy phép để kiểm kê, chuẩn hóa dữ liệu đội tàu; hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp phép và cập nhật dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu Nghề cá quốc gia (VNFishbase); chấm dứt tình trạng tàu "3 không" (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm).

Đặc biệt, các địa phương đang thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như: Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho khối tàu cá từ 12-15m; số hóa, định danh tàu cá với số định danh cá nhân (VneID); thí điểm nhật ký điện tử cho khối tàu cá từ 12m trở lên; xây dựng và phê duyệt đề án giảm bớt tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân...

Trong tuần, đã có hơn 2.500 tàu cá được cấp phép khai thác, nâng tổng số tàu cá có giấy phép khai thác lên hơn 77.000 tàu/80.132 tàu có đăng ký (đạt 96,11%).

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng báo cáo những bất cập, vướng mắc trong phối hợp với các địa phương để tổng hợp số liệu; tình hình quản lý tàu cá tại các địa phương không có biển nhưng có cửa sông ra biển.

Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ.

Lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, An Giang, Cà Mau, Gia Lai cũng đã giải trình, làm rõ vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc nguyên liệu; cập nhật kết quả xử lý vi phạm và dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu vi phạm khai thác IUU; quản lý, xử lý vi phạm đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên...