Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chính quyền không để dân tự đi tìm chỗ ở sau bão

(VTC News) -

Sáng 5/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp đến tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và chỉ đạo chuẩn bị ứng phó với bão số 11.

Phó Thủ tướng cùng đoàn tới xã Việt Hồng - nơi chịu thiệt hại nặng do lũ quét đêm 29/9. Toàn xã có hàng chục ngôi nhà bị ngập và sạt lở, nhiều diện tích lúa, ao cá, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân thôn Bản Bến. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, kiểm tra tình hình khôi phục sản xuất và đời sống người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp lại khu dân cư an toàn.

“Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở. Chính quyền phải mở bản đồ, sắp xếp, quy hoạch lại để di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng thăm, động viên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc tại bản Chao. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân đội, công an và các tổ chức đoàn thể trong việc giúp dân khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dựng lại nhà cho các hộ bị sập đổ.

“Phải làm thật nhanh, thật rõ để dân biết. Nhà nước và doanh nghiệp đã hỗ trợ, còn nhân dân thì góp công, góp sức cùng lực lượng bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ giúp dựng lại nhà. 100 triệu mà đi thuê thì không đủ, nên phải làm bằng tinh thần cùng nhau”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương chủ động triển khai sớm các kịch bản ứng phó với bão số 11, dự báo có thể gây mưa lớn cục bộ trong những ngày tới. Ông chỉ đạo lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để khảo sát, cảnh báo sớm các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lương thực, thuốc men tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu.

“Nếu mưa lớn dồn vào vùng nhỏ trong thời gian ngắn sẽ rất nguy hiểm. Các cấp chính quyền phải bám sát tình hình, có phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với người dân để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đến thăm các hộ dân tại bản Chao. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Cơn bão số 10 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lào Cai khiến 7 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 10 người bị thương.

Thiên tai cũng làm gần 12.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 4.000 ha đất sản xuất nông nghiệp cùng nhiều gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng nặng nề, 7 tuyến quốc lộ, 14 tuyến tỉnh lộ và nhiều tuyến đường liên thôn sạt lở, chia cắt; 15 cơ sở y tế và 65 trường học bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại sơ bộ khoảng 2.750 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Lào Cai cơ bản khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đồng thời chủ động triển khai sớm công tác ứng phó với bão số 11.

Hiện Quân khu 2 và Công an tỉnh Lào Cai đang duy trì hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các vị trí xung yếu để cùng địa phương khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.