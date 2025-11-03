Phó Thủ tướng lý giải việc mua bảo hiểm 'đóng tiền vào thì dễ, rút ra rất khó'

“Đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó”

Sáng 3/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Thủy nêu những bất cập liên quan hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà phản ánh, có mượn một số hợp đồng bảo hiểm của các hãng khác nhau về nghiên cứu nhưng với một người có kinh nghiệm làm luật, bản thân bà đọc vẫn “thực sự khó hiểu”.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, mỗi hợp đồng bảo hiểm dài mấy chục trang với nhiều từ ngữ chuyên ngành về tài chính, bảo hiểm. Vì khó hiểu, người mua bảo hiểm thường ủy thác niềm tin vào đội ngũ tư vấn viên, nhiều khi là bạn bè, người quen của mình.

Từ thực tiễn bất cập, bà Nguyễn Thị Thủy đề nghị khi sửa luật này quan tâm thêm những quy định liên quan đến nội dung trong các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Ngoài yêu cầu bảo đảm về tính trung thực tuyệt đối, cần bổ sung nguyên tắc về tính minh bạch của hợp đồng bảo hiểm.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: Như Ý)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, dù bản thân chưa từng mua bảo hiểm, song cũng đã mượn một số hợp đồng về nghiên cứu khi nghe cử tri phản ánh rất nhiều về tình trạng “đóng tiền vào thì dễ nhưng rút ra rất khó”. Thậm chí, nhiều người còn nản vì phải thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với những phụ lục đi kèm rất dài, nên chấp nhận mất luôn khoản tiền đã đóng.

“Chúng tôi thường xuyên làm công tác nghiên cứu và pháp luật mà để đọc và hiểu hợp đồng bảo hiểm cũng rất khó. Vì vậy, luật sửa đổi phải làm rõ nguyên tắc có đóng, có hưởng và hưởng phải dễ dàng”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng góp ý, cần mẫu hợp đồng bảo hiểm chung đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Mẫu này phải công khai và yêu cầu tất cả các hãng bảo hiểm phải tuân thủ. "Như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro để khi có tranh chấp xảy ra không cần bàn phần chung, chỉ cần bàn phần cá thể liên quan từng đối tượng”, bà Nguyễn Thanh Hải cho hay.

Môi giới bảo hiểm gây khó khăn vì "ăn theo doanh số"

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, đây là một loại bảo hiểm kinh doanh có điều kiện, phải được cấp phép. Vì vậy, luật đã có một điều dành cho hợp đồng kinh tế với những nội dung cơ bản.

Giải thích vì sao không quy định một hợp đồng mẫu, theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, vì nếu quy định như vậy sẽ giảm sự linh hoạt của các công ty, đặc biệt là công ty nước ngoài. Cho nên các hợp đồng được triển khai gắn liền với bảo hiểm đó phải được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phê chuẩn kèm theo bảo hiểm đó thì mới được triển khai. "Đây là bảo hiểm tự nguyện nên phải rất rõ các điều khoản để thực hiện", ông nói.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại phiên họp ở tổ. (Ảnh: Như Ý).

Về việc rút tiền nhanh hay chậm, Phó Thủ tướng cho hay, cá nhân ông cũng tham gia bảo hiểm, thấy "đăng ký cái là rút được ngay". "Khi hết hạn, họ phải trả. Nếu chưa hết hạn mà muốn hủy hợp đồng, rút tiền, thì có thể không phải do công ty gây khó khăn, mà chính người môi giới bảo hiểm gây khó khăn. Vì họ ăn theo doanh số, nên tạo ra những trục trặc kỹ thuật để mình đi một số lần mới rút được", Phó Thủ tướng lý giải.

Khắc phục bất cập trong thời gian qua, theo Phó Thủ tướng, luật sửa đổi lần này có vấn đề liên quan đến bán chéo bảo hiểm, quy định một cách minh bạch, người tham gia có quyền lựa chọn mua bảo hiểm chéo. Ví dụ, một đại lý bảo hiểm có thể bán nhiều loại bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác nhau, hay ngân hàng có thể bán, cho vay tín dụng, kèm theo bán bảo hiểm nhưng phải công khai, minh bạch để các cơ quan quản lý giám sát, kiểm tra.

Lý giải tại sao các tổ chức, cá nhân có vi phạm không được góp vốn, Phó Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, đây là bảo hiểm có điều kiện, với điều kiện phải có vốn tối thiểu 750 tỷ. Người tham gia phải có dòng tiền sạch, chống rửa tiền, thao túng, chống ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài của khách hàng. Khi quản lý bảo hiểm phải rất thận trọng.

"Gần một nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Tài chính, tôi không cung cấp một bảo hiểm nào về hưu trí, mặc dù luật cho phép, nhưng việc này phải thẩm tra rất kỹ. Bởi nếu doanh nghiệp phá sản, người dân sẽ bị thiệt thòi", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ.

Phó Thủ tướng khẳng định, liên quan đến lợi ích lâu dài của người dân, phải rất chắc chắn, thận trọng và phải bảo vệ lợi ích của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo sự minh bạch, tránh bị lợi dụng bảo hiểm để trục lợi, lừa đảo.