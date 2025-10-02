Bảo hiểm chi trả hơn 357 tỷ đồng bồi thường thiệt hại do bão số 10 Bualoi

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 2/10 các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận thiệt hại về người là 6 vụ và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 2.281 vụ. Tổng số tiền chi trả về người và tài sản ước tính là hơn 357 tỷ đồng.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, thiệt hại về người là 6 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính là 700 triệu đồng; thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 2.281 vụ, ước tính thiệt hại là 356,511 tỷ đồng.

Bão số 10 Bualoi gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong số đó, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe là 1 vụ, tương đương với số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng; nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật là 591 vụ, thiệt hại ước tính là hơn 315,659 tỷ đồng; nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là 1.680 vụ, thiệt hại ước tính là 38,302 tỷ đồng.

Ngoài ra, các nghiệp vụ khác bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm nông nghiệp là 10 vụ, thiệt hại ước tính là 2,550 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ, với số tiền chi trả khoảng 480 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền chi trả ban đầu về người và tài sản mà các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sau bão số 10 Bualoi là 357,191 tỷ đồng.

"Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất", Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết.