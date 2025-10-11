Phổ cập giáo dục mầm non: Cánh cửa đầu tiên của công bằng giáo dục

(VTC News) -

Ngày 26/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi – một quyết định mang tầm vóc chiến lược, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình xây dựng nền giáo dục công bằng, toàn diện và bền vững.

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Đây là bước đi quan trọng nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục mầm non.