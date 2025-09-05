(VTC News) -

Edward và Stephania Andrews biến mất vào ngày 15/5/1970 khi lái chiếc Oldsmobile rời một bữa tiệc cocktail tại khách sạn Sheraton ở trung tâm Chicago, theo WGNTV. Họ được báo cáo mất tích vào thứ Hai tuần sau đó, nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhà chức trách vẫn gần như không biết gì thêm về sự biến mất bí ẩn này.

Đội lặn phát hiện gần 100 ô tô chìm dưới sông Chicago. (Ảnh: New York Post)

Các nhà điều tra từng nỗ lực nối lại cuộc tìm kiếm vào năm 1994 nhưng không tìm được manh mối nào, theo đài địa phương. Trong một nỗ lực mới, nhóm Chaos Divers đã lặn xuống sông Chicago hôm thứ Tư tuần trước (27/8) để tìm chiếc xe của cặp đôi này.

Trong quá trình lặn, nhóm phát hiện tới 97 chiếc ô tô chìm dưới lòng sông. Phần lớn xe được tìm thấy trong các cụm từ 12 đến 19 chiếc ở một vị trí, theo Lindsay Bussick – quản lý của Chaos Divers – chia sẻ với Fox 32. “Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến những chiếc xe nằm riêng lẻ, vì điều đó thường gợi ý một vụ tai nạn, một hành động tự sát, hoặc khả năng bị hại", Bussick nói.

Tuy vậy, chiếc Oldsmobile 442 màu vàng đời 1969 của nhà Andrews không xuất hiện trong quá trình tìm kiếm, nhóm thợ lặn xác nhận.

Cảnh sát Chicago hiện chưa đưa ra cập nhật nào về phát hiện các xe chìm này.

Nhóm Chaos Divers đang hỗ trợ điều tra 10 vụ án lạnh (vụ án lâu không có lời giải) tại Chicago, sử dụng thiết bị sonar và thợ lặn cứu hộ. Họ cho biết đã từng giúp cung cấp thông tin quan trọng cho hơn 20 vụ án chưa có lời giải.

Theo WGNTV, Chaos Divers sẽ quay trở lại sông Chicago vào thứ Năm (4/9) để tiếp tục tìm kiếm, sau đó chuyển hướng sang sông Calumet – đoạn chảy qua phía nam Chicago và thành phố Gary, bang Indiana – vào thứ Sáu (5/9).

Cảnh sát Chicago cho đến nay vẫn chưa xác định liệu các ô tô được tìm thấy có liên quan đến vụ án hình sự hoặc hồ sơ mất tích nào hay không.