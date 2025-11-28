Phẫn nộ cảnh nhân viên cửa hàng phải quỳ xin lỗi sau khi nhắc nhở trẻ con

(VTC News) -

Vụ việc tại cửa hàng Daiso ở Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ sau khi đoạn video lan truyền cho thấy một nhân viên phải quỳ xuống xin lỗi chỉ vì nhắc nhở một đứa trẻ về vấn đề an toàn, dẫn đến phản ứng dữ dội từ người mẹ.

Nhân viên cửa hàng quỳ xin lỗi vì nhắc nhở trẻ con khiến phụ huynh nổi giận.

Sự việc xảy ra ngày 21/11 tại cửa hàng Daiso ở thành phố Suncheon, tỉnh Jeolla Nam. Nhân viên đã cảnh báo một bé chạy gần lối ra vào rằng hành động này “nguy hiểm”. Ngay lập tức, người mẹ nổi nóng, quát tháo nhân viên. Trước áp lực, người nhân viên cúi gập người, quỳ xuống chắp tay giải thích lý do nhắc nhở.

Người mẹ tiếp tục lớn tiếng: “Tôi đã ngăn con rồi! Dạy dỗ con là việc của tôi. Nhân viên cửa hàng lấy quyền gì mà nói con tôi phải đi đâu?” Người phụ nữ này cũng chỉ trích nhân viên vì “nhìn chằm chằm vào đứa trẻ” thay vì tập trung làm việc.

Nhiều khách hàng xung quanh phải lên tiếng can thiệp, đề nghị người mẹ dừng lại. Nhân chứng khẳng định đứa trẻ thực sự chạy trong khu vực nguy hiểm, và nhân viên chỉ lịch sự nhắc nhở vì lo an toàn.

Đoạn video sau đó lan rộng trên mạng xã hội, thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho người nhân viên. Nhiều người chỉ trích người mẹ là “gây rối nơi công cộng”.

Người đăng tải video viết: "Tôi vừa ở một cửa hàng Daiso và chứng kiến chuyện hết sức nực cười. Một đứa trẻ chạy lung tung khắp cửa hàng, nên nhân viên gần lối vào đã nói, ‘chạy lung tung nguy hiểm đấy’. Nhưng rồi mẹ đứa trẻ bắt đầu la hét và đe dọa nhân viên, cuối cùng khiến nhân viên phải quỳ xuống van xin.

Mọi người trong cửa hàng đều im bặt. Ngay cả con của bà ta chắc hẳn cũng thấy, nhưng bà mẹ dường như không hề xấu hổ về hành động của mình. Mọi người ở đó đều thấy nhân viên đó không làm gì sai. Tôi không hiểu tại sao nhân viên lại phải chịu đựng những tình huống như vậy. Đây chính là lý do tại sao những người như họ được đặt biệt danh là ‘mẹ thiên hạ’. Làm ơn đừng làm loạn ở bất cứ nơi đâu họ đến nữa được không?”

Daiso thông báo đã cho nhân viên này nghỉ phép có lương, bố trí hỗ trợ tâm lý và sẵn sàng cung cấp trợ giúp pháp lý nếu nhân viên muốn tiến hành hành động pháp lý. Công ty nhấn mạnh bảo vệ nhân viên là ưu tiên hàng đầu.