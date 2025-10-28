Phá kỷ lục giải châu Á, lực sĩ Việt Nam không được tính huy chương vàng

(VTC News) -

Tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 diễn ra ở Bahrain, Nguyễn Thành Duy là vận động viên đầu tiên của đoàn Việt Nam giành huy chương vàng. Lực sĩ 16 tuổi lập kỷ lục của đại hội nhưng tấm huy chương của anh lại không phải dành cho thành tích này.

Ở chung kết môn cử tạ hạng cân 65 kg nam, Nguyễn Thành Duy đứng đầu bảng xếp hạng nội dung cử đẩy với thành tích 156 kg sau 3 lần cử. Đại diện của thể thao Việt Nam đứng trên Wang Bohang (Trung Quốc) và Beibarys Yerseit (Kazakhstan).

Nguyễn Thành Duy (thứ ba từ trái sang) giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

Trước đó, ở phần thi cử giật, Nguyễn Thành Duy nâng được mức tạ 120 kg, chỉ đứng thứ tư. Thành tích tổng cử của Nguyễn Thành Duy là 276 kg, đứng đầu trong tất cả các vận động viên thi chung kết đồng thời phá kỷ lục đại hội.

Tuy nhiên, Nguyễn Thành Duy chỉ được tính một huy chương vàng cho nội dung cử đẩy. Khác với Olympic hay ASIAD (Asian Games), môn cử tạ của Đại hội thể thao trẻ châu Á không tính huy chương tổng cử mà xếp hạng riêng 2 nội dung cử giật (snatch) và cử đẩy (clean, jerk). Kỷ lục tổng cử của Nguyễn Thành Duy do đó chỉ được ghi nhận thông số chứ không có huy chương.

Tính đến hết ngày 27/10, đoàn thể thao Việt Nam giành được 1 huy chương vàng tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Đó chính là thành tích của Nguyễn Thành Duy. Các vận động viên khác của đoàn Việt Nam giành được 5 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương, có cùng số huy chương vàng với Malaysia, Nhật Bản, Qatar, Sri Lanka, Kuwait và Palestine.