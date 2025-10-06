Petrovietnam tăng trưởng 2 con số 9 tháng 2025

(VTC News) -

Trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù bối cảnh thế giới biến động, thị trường khó khăn, đặc biệt giá dầu thô giảm mạnh 14% so với cùng kỳ, nhưng bằng các giải pháp quản trị, điều hành quyết liệt, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng, doanh thu hợp nhất tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ 2024.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Petrovietnam thực hiện nghi thức mở van khai thác, chính thức đón chào dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Kình Ngư Trắng – Kình Ngư Nam.

Khoa học, công nghệ (KHCN) và Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được xác định là động lực tăng trưởng, đột phá. Để góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 của cả nước từ 8,3-8,5%, trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động không thuận lợi như nêu trên, Petrovietnam đã đẩy mạnh áp dụng các giải pháp KHCN, tối ưu công nghệ, tăng công suất hoạt động các nhà máy, công trình đạt từ 115 – 120% công suất (Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt công suất trên 110-115%, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn công suất lên 115-120%); cùng với đó là tăng thời gian vận hành liên tục (uptime) của các giàn khoan, khai thác, đạt rất cao, nhiều mỏ đạt 99,99%…

Lãnh đạo Chính phủ, Petrovietnam, PVEP, PVEP POC thực hiện nghi thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3.

Đồng thời, Tập đoàn quyết liệt triển khai chương trình phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm chủ lực đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, dịch vụ mới; thúc đẩy hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên KHCN.

9 tháng năm 2025, doanh thu từ sản phẩm mới (KHCN, ĐMST) của Tập đoàn ước đạt 6,1 nghìn tỷ đồng; nhiều sản phẩm, đề tài được cấp bằng sáng chế độc quyền, giải pháp hữu ích; nhiều đề xuất giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về KHCN đang được triển khai. Một điểm nhấn nổi bật là đã triển khai ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi thành công Nhà máy Đạm Cà Mau thành “Nhà máy thông minh” đầu tiên, làm tiền đề để chuyển đổi toàn bộ các công trình, nhà máy của Petrovietnam thành “công trình, nhà máy thông minh” trong thời gian tới.

Đây là 1 trong 32 sáng kiến số trong lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn đến năm 2030, khẳng định những bước đi quyết liệt để chuyển hóa KHCN, ĐMST thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, phát triển của Petrovietnam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nghe Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng giới thiệu về hoạt động của giàn khoan PV DRILLING VIII của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), đơn vị thành viên của Petrovietnam

Cùng với đó, Petrovietnam xác định năm 2025 là năm đột phá trong công tác đầu tư; giá trị giải ngân đầu tư 9 tháng năm 2025 toàn Petrovietnam ước đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, Petrovietnam đã hoàn thành đưa một số dự án công trình quan trọng vào hoạt động vượt tiến độ, tạo ra động lực mới góp phần tăng trưởng, như: Hoàn thành đưa mỏ Đại Hùng pha 3 vào khai thác từ ngày 7/5/2025, mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam vào khai thác từ ngày 14/7/2025, đã gia tăng sản lượng thêm từ 1.500-1.600 tấn dầu thô/ngày.

Bên cạnh đó, Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã hòa lưới điện đồng bộ ngày 5/2/2025, dự kiến vận hành thương mại từ tháng 10/2025; Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 đã hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia ngày 27/6/2025, dự kiến vận hành thương mại từ tháng 11/2025.

Chuỗi Dự án Lô B đạt được những kết quả tích cực, trong đó đã khởi công xây dựng Dự án Nhà máy điện Ô Môn IV vào ngày 19/8/2025; Các dự án nhiệt điện Ô Môn III, Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1,… đều bám sát tiến độ đề ra. Đây là những động lực quan trọng để Petrovietnam đột phá, tạo sức bật tăng trưởng.

Lãnh đạo Petrovietnam nghe giới thiệu về quy trình vận hành nhà máy thông minh – Nhà máy Đạm Cà Mau.

Đồng bộ với chiến lược hợp tác, đầu tư, Petrovietnam đã tăng trưởng mạnh kinh doanh quốc tế, xem việc phát triển thị trường và kinh doanh quốc tế là giải pháp trọng tâm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và chứng minh năng lực cạnh tranh toàn cầu.

HĐTV Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển thị trường và Kinh doanh quốc tế của Petrovietnam giai đoạn 2026 - 2030”; thúc đẩy mạnh mẽ tại các thị trường chiến lược, mục tiêu như: Trung Đông, Trung Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, EU…; đồng thời tiếp tục mở rộng các thị trường mới, đảm bảo cơ cấu phù hợp để tăng năng lực cạnh tranh, thích ứng biến đổi khí hậu và năng lượng sạch.

Tập đoàn cũng chú trọng xây dựng hệ thống quản trị quốc tế chuyên biệt, phát triển thương hiệu toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ kinh doanh quốc tế của Petrovietnam ước đạt 94,7 nghìn tỷ đồng, đã đóng góp tích cực, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, làm nền tảng cho mục tiêu tỷ trọng doanh thu quốc tế chiếm 30% tổng doanh thu hợp nhất vào năm 2030.

Đổi mới trong quản trị theo mô hình năng lượng tích hợp, chuỗi giá trị, hệ sinh thái đa tầng, toàn cầu: Tập đoàn đã triển khai các giải pháp quản trị bao trùm các mặt hoạt động, quản trị biến động, quản trị rủi ro, quản trị kế hoạch, đầu tư, quản trị vốn, tài sản, dòng tiền và chi phí ở mức tối ưu…; thực hiện quản trị, điều hành liên thông từ khai thác đến vận chuyển, chế biến; từ tồn kho đến sản xuất và tổ chức kinh doanh; đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt hoạt động sản xuất tại tất cả các đơn vị/công trình/nhà máy/giàn khoan; kịp thời ứng phó biến động, tận dụng cơ hội thị trường để tăng trưởng, phát triển…

Bên cạnh đó, Tập đoàn tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí; chú trọng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhân sự, đảm bảo mô mô hình quản trị và nguồn lực đáp ứng yêu cầu; rà soát, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả phù hợp với tình hình mới và mang tính kiến tạo.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tình hình thi công trên công trường, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án nhiệt điện Long Phú 1.

Quyết tâm vượt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025: Sau 9 tháng năm 2025, hoạt động SXKD của Petrovietnam tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng so với cùng kỳ, các chỉ tiêu sản xuất đều hoành thành và vượt kế hoach từ 3,3-21,2%.

Tất cả các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng. Tổng doanh thu toàn Petrovietnam 9 tháng ước đạt 795 nghìn tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 109 nghìn tỷ đồng vượt 19% kế hoạch cả năm; Doanh thu hợp nhất Petrovietnam ước đạt 484 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2024; Lợi nhuận hợp nhất vượt kế hoạch và tăng trưởng cao.

Song song với hoạt động SXKD, Petrovietnam tiếp tục triển khai tích cực công tác an sinh xã hội. Nổi bật là chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, một mô hình nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ tương lai của đất nước. Đến nay, Tập đoàn đã khánh thành nhiều phòng thực hành STEM và khẩn trương hoàn thành mục tiêu trong 100 ngày cuối năm sẽ bàn giao các các địa phương 100 phòng với ngân sách lên tới 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phát huy văn hóa "nghĩa tình", tinh thần “tương thân tương ái”, Tập đoàn đã chủ động kêu gọi quyên góp, ủng hộ trong toàn Tập đoàn, tổ chức các đoàn thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Riêng với cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 vừa qua, tổng số tiền hỗ trợ của Tập đoàn tính đến đầu tháng 10 là hơn 21 tỷ đồng.

Với thành tựu tự hào trong 50 năm hình thành và phát triển (1975 – 2025), đặc biệt giai đoạn 2020 – 2025 vượt thách thức, liên tục tăng trưởng cao, tạo nên nền tảng vững chắc, cùng kết quả ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025, Petrovietnam quyết tâm hoàn thành vượt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Tập đoàn vào Top 10 khu vực, gia nhập Fortune Global 500 vào năm 2030.