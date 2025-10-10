Petrovietnam dẫn đầu Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam

(VTC News) -

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22 vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm quốc tế.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao bảng và cup vinh danh cho đại diện Petrovietnam - bà Nguyễn Việt Nga - Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

Qua khảo sát, chương trình năm nay công bố các hạng mục vinh danh gồm: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam; Top 10 Thương hiệu mạnh Vươn tầm; Top 10 Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Top 10 Thương hiệu uy tín; Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng xanh; Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững.

Trong đó, Petrovietnam được vinh danh vị trí quán quân trong danh sách Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam.

Petrovietnam đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước .

Trải qua 50 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Petrovietnam đã hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng "xương sống" mang tầm chiến lược quốc gia - là động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thể hiện qua thành tựu “5 An” và “5 Nhất” đầy tự hào.

Cụ thể, với “5 An”, Petrovietnam giữ vai trò chủ lực trong cung ứng nguồn năng lượng thiết yếu, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn đã khai thác 441,5 triệu tấn dầu, 196 tỷ m³ khí; vận hành hiệu quả các nhà máy điện, lọc dầu, đáp ứng 60-70% nhu cầu xăng dầu, 70-80% nhu cầu khí dân dụng và khoảng 10% sản lượng điện quốc gia.

Đồng thời, thực hiện trọng trách an ninh kinh tế, Petrovietnam đã nộp ngân sách Nhà nước lũy kế hơn 142 tỷ USD; doanh thu lũy kế đến nay đạt 605 tỷ USD.

Song song đó, Petrovietnam còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực khi các nhà máy đạm của Tập đoàn cung ứng 70-80% nhu cầu phân đạm (urê) trong nước, trực tiếp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Petrovietnam giữ vai trò quan trọng thông qua các hoạt động thăm dò, khai thác trên Biển Đông, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, đồng thời cung ứng 100% nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng.

Không chỉ giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, Petrovietnam còn là điểm tựa vững chắc của an sinh xã hội, luôn coi đây là giá trị làm nên bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Tập đoàn đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ đồng bào cả nước, trong đó đặc biệt ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; xây dựng trường học, thúc đẩy mô hình phòng thực hành STEM - minh chứng cho bước chuyển từ hỗ trợ “mưu sinh” sang tạo điều kiện “sinh kế” bền vững. Đặc biệt, Petrovietnam coi đầu tư cho con người là khoản đầu tư dài hạn - tạo nền tảng tri thức, kỹ năng và cơ hội để thế hệ trẻ vươn lên, đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Hai doanh nghiệp phân bón - đơn vị thành viên của Petrovietnam có tên trong Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng.

Song hành với đó, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất”: Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng; Đơn vị có đóng góp ngân sách cao nhất, với bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới 80,3% tổng số nộp ngân sách của 18 tập đoàn, tổng công ty trong khối doanh nghiệp Nhà nước; Doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020-2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm; Doanh nghiệp duy nhất đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học - công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín. Đặc biệt, là doanh nghiệp dẫn đầu đạt mức cao nhất trong hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020-2025 đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng.

Bên cạnh các giải thưởng trong nước, Petrovietnam còn được vinh danh trong các bảng xếp hạng quốc tế và khu vực. Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 (500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á) được công bố vào tháng 6/2025 đã vinh danh Petrovietnam ở vị trí thứ 11 toàn khu vực, xếp thứ 5 về lĩnh vực năng lượng, đồng thời là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Kết quả này khẳng định thành tích ấn tượng của Petrovietnam về doanh thu và năng lực hoạt động hiệu quả trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Tại chương trình, hai đơn vị thành viên của Petrovietnam là Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) cùng được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng.

PVCFC luôn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất.

Đây là minh chứng cho sứ mệnh góp phần đảm bảo an ninh lương thực của Petrovietnam với hai đơn vị thành viên chủ lực trong lĩnh vực này cung ứng 70-80% nhu cầu phân đạm (urê) của cả nước.

Nguồn cung ổn định này không chỉ giúp bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp mà còn trực tiếp hỗ trợ người nông dân, nâng cao năng suất cây trồng và đảm bảo sản lượng lương thực quốc gia. PVCFC và PVFCCo - Phú Mỹ luôn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, tận dụng hiệu quả nguồn khí trong nước để sản xuất phân bón chất lượng cao, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và định hướng phát triển theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Các dòng phân bón chất lượng cao, thân thiện với môi trường được phát triển như NPK Phú Mỹ chứa vi sinh vật có ích, Hữu cơ Phú Mỹ Organic 60, hay NPK sử dụng Kali Sulphate (SOP)… đều hướng tới mục tiêu cải tạo đất, tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng, giảm rửa trôi và hạn chế phát thải khí nhà kính. Đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp, thể hiện sự liên kết sâu sắc giữa ngành công nghiệp năng lượng và ngành nông nghiệp.

PVFCCo - Phú Mỹ phát triển nhiều dòng phân bón chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 (lần thứ 22) được khởi động từ tháng 7/2025, với sự tham gia ứng cử và đề cử của hàng trăm doanh nghiệp. Bên cạnh hoạt động bình chọn, chương trình năm nay còn tổ chức một chuỗi các hoạt động truyền thông, sự kiện, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam, nhằm lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam đổi mới, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên kinh tế mới.

Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, các tiêu chí bình xét Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2025 tập trung vào các thương hiệu doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương và mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm nay và giai đoạn tiếp theo.

Việc bình xét và vinh danh đa dạng các doanh nghiệp và hạng mục trong Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong cách nhìn nhận và đánh giá doanh nghiệp không chỉ dựa trên quy mô hay lợi nhuận, mà còn dựa trên giá trị bền vững, năng lực đổi mới, đóng góp xã hội và khả năng vươn tầm quốc tế.

Khởi xướng từ năm 2003, Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức dành cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Qua 21 năm tổ chức, chương trình đã trở thành kênh thông tin - kết nối - hội tụ, với sự tham gia của đông đảo CEO các tập đoàn, doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.