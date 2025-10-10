Ông Trump 'trắng tay', Nhà Trắng chỉ trích Uỷ ban Nobel

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa không giành được Giải Nobel Hòa bình, dù nhận được nhiều đề cử từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa, một số lãnh đạo nước ngoài và chính bản thân ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10/10 trao giải Nobel Hoà bình năm nay cho bà María Corina Machado, lãnh đạo phong trào dân chủ tại Venezuela.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cáo buộc Ủy ban Nobel “đặt chính trị lên trên hòa bình” khi không vinh danh Tổng thống Trump. Trên mạng xã hội, ông Cheung viết: “Ông ấy có trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai giống ông, một người có thể ‘dời núi’ bằng ý chí của mình”. Nhà Trắng không bình luận về chiến thắng của bà Machado.

Ông Trump từ lâu đã công khai thể hiện mong muốn nhận giải Nobel Hòa bình. Đặc biệt, gần đây, ông thường khẳng định mình đã “giúp chấm dứt nhiều cuộc xung đột” trên thế giới.

Tuy nhiên, ông từng bày tỏ nghi ngờ về việc Ủy ban Nobel sẽ thực sự trao giải cho mình.

“Cứ để họ làm những gì họ muốn. Dù quyết định thế nào cũng được. Tôi chỉ biết một điều: tôi không làm tất cả vì giải thưởng, mà vì tôi đã cứu rất nhiều mạng sống”, ông Trump nói hôm thứ Năm.

Tổng thống Trump từng được đề cử nhờ vai trò trong Hiệp định Abraham (2020) giữa Israel và các nước Ả Rập, cũng như thúc đẩy giai đoạn đầu chấm dứt chiến sự giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, nhiều đề cử được gửi đến sau hạn chót tiếp nhận cho Giải Nobel năm nay.

Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Frydnes, cho biết mỗi năm họ nhận “hàng nghìn lá thư vận động” nhưng quyết định trao giải được đưa ra dựa trên di chúc của nhà sáng lập Alfred Nobel và thành tựu thực tế.

“Căn phòng nơi chúng tôi họp tràn ngập chân dung các chủ nhân giải, với lòng dũng cảm và chính trực. Chúng tôi chỉ dựa vào sự nghiệp và nguyện vọng của ông Alfred Nobel,” ông nói.

Từ năm 1901 đến nay, ba Tổng thống của Mỹ từng nhận giải Nobel Hòa bình là Theodore Roosevelt (1906), Woodrow Wilson (1919) và Barack Obama (2009).