Ông Trump sẽ nhận đề cử giải Nobel Hòa bình

(VTC News) -

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Buddy Carter nói với Fox News rằng ông sẽ đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình. Tin tức này được cả quan chức đảng Dân chủ và Cộng hòa hoan nghênh.

"Không ai xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình hơn ông Trump, vị Tổng thống vì hòa bình. Chỉ trong 9 tháng ngắn ngủi, ông ấy đã đàm phán 7 thỏa thuận hòa bình, chưa kể đến thông báo gần đây về thỏa thuận lịch sử giữa Israel và Hamas nhằm thả con tin, chấm dứt thù địch", ông Carter nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hạ nghị sĩ Carter tiếp tục nhấn mạnh: "Ông Trump cứu vô số sinh mạng và thế giới mãi mãi biết ơn ông vì sự theo đuổi dũng cảm đối với nền hòa bình thế giới."

Giải Nobel Hòa bình được trao hàng năm và người chiến thắng Giải Nobel Hòa bình năm nay dự kiến ​​sẽ công bố vào ngày 10/10 (giờ địa phương).

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch lên đường đến Trung Đông vào ngày 12/10, sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận thả tất cả con tin bị giam giữ ở dải Gaza.

Theo CNA, ông Trump đến Trung Đông để tham dự lễ ký kết thoả thuận tại Ai Cập và Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana mời ông phát biểu trước Quốc hội - nếu diễn ra, đây sẽ là bài phát biểu đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tại đây kể từ năm 2008.

Ông Trump bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ mở đường cho “một nền hòa bình vĩnh viễn” tại Trung Đông.

Ngoài ra, Mỹ được cho là sẽ gửi khoảng 200 binh sĩ đến Israel để hỗ trợ và giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, một phần trong nhóm bao gồm các quốc gia đối tác, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan trong khu vực tư nhân.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ có thể thành lập một "trung tâm điều phối dân sự-quân sự" tại Israel, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như hỗ trợ hậu cần và an ninh vào vùng lãnh thổ bị tàn phá bởi hai năm chiến tranh.